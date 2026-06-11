انتقاد شدید کومان از شرایط هتلهای جام جهانی: میتوانست بهتر باشد
سرمربی تیم ملی هلند به انتقاد از شرایط اقامتی تعیینشده توسط فیفا پرداخت. او نارضایتی خود را از امکانات انتخابشده برای تمرکز تیمش ابراز کرد.
به گزارش ایلنا، رونالد کومان، سرمربی تیم ملی هلند، در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، از شرایط هتلهای اختصاصیافته به تیمها انتقاد کرد. این انتقادات در حالی مطرح میشود که هنوز مسابقات آغاز نشده و جنجالها در حال شکلگیری است. کومان بهویژه از هتل کاسکید در کانزاس سیتی، جایی که تیم هلند در آن اقامت خواهد داشت، ابراز نارضایتی کرد. این تیم پیش از این در یک هتل چهار ستاره در نیویورک اقامت داشت که به گفته کادر فنی، تجربه رضایتبخشی نبوده است.
کومان در یک کنفرانس خبری گفت: «میتوانست بهتر باشد»، که نشاندهنده نارضایتی عمیق او و کادر فنی از شرایط موجود است.
در حالی که هلند در هتلهای چهار ستاره اقامت دارد، تیمهای دیگر مانند آرژانتین و انگلیس نیز در همین سطح از هتلها مستقر خواهند شد. این تصمیم بخشی از توصیههای لجستیکی فیفا برای تسهیل جابهجایی و مراکز تمرین است. در مقابل، برخی تیمها مانند فرانسه در هتلی لوکس در بوستون، برزیل در نیویورک و سوئیس در یک استراحتگاه درجه یک در سن دیگو اقامت خواهند داشت.
با این حال، حتی هتلهای لوکس نیز نمیتوانند آرامش را تضمین کنند. در اردوگاه سوئیس، در روزهای اخیر حوادث غیرمنتظرهای رخ داده است؛ از جمله مشاهده مارهای زنگی نزدیک اتاقهای بازیکنان و وقوع آتشسوزی در نزدیکی مجموعه.
از نظر ورزشی، هلند نیز با چالشهایی روبهروست. این تیم در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۳ خرداد ۱۴۰۵) با نتیجه ۱-۰ مقابل الجزایر در روتردام شکست خورد و در اولین بازی خود در آمریکا با نتیجه ۲-۱ مقابل ازبکستان پیروز شد. کومان در این مدت از فرصت استفاده کرده و به آزمایش ترکیبهای مختلف پرداخته است.
تیم ملی هلند در گروه F قرار دارد و در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۴ خرداد ۱۴۰۵) ساعت ۱۷:۰۰ به مصاف ژاپن خواهد رفت. سپس در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۰ خرداد ۱۴۰۵) ساعت ۱۴:۰۰ با سوئد و در نهایت در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۴ تیر ۱۴۰۵) ساعت ۲۰:۰۰ با تونس دیدار خواهد کرد.