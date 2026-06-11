نبرد دو اسطوره برای جاودانگی در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، آخرین رقص برای این دو ستاره بزرگ فوتبال در حال نزدیک شدن است. مسی با ۴۱ سال سن و رونالدو که به زودی ۳۹ ساله می‌شود، هر دو در زمره بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال قرار دارند. آن‌ها با کسب عناوین متعدد، شکستن رکوردها و رقابت سالمی که به ویژه در دوران حضورشان در رئال مادرید و بارسلونا داشتند، نام خود را در تاریخ ثبت کرده‌اند. اکنون، مسی در اینتر میامی و رونالدو در النصر عربستان مشغول به بازی هستند و همچنان در رقابت برای کسب عنوان بهترین گلزن تاریخ فوتبال هستند. این دو ستاره اکنون دوباره تمرکز خود را بر روی بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان گذاشته‌اند و با ششمین حضور خود در جام جهانی، رکورد بیشترین تعداد حضور در این مسابقات را با ممو اوچوا، دروازه‌بان مکزیکی، برابر کرده‌اند. با وجود تمام دستاوردهایشان، آن‌ها هنوز هم به دنبال افتخارات بیشتر در قاره آمریکای شمالی هستند.

مسی به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی خود در قطر است و در عین حال می‌تواند تاریخ‌ساز شود: او می‌تواند به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام‌های جهانی تبدیل شود (مقام اول این رکورد در اختیار میروسلاو کلوزه با ۱۶ گل است و مسی ۱۳ گل دارد)، تعداد بازی‌های خود را افزایش دهد (او با ۲۶ بازی رکورددار است)، در آمار پاس گل با پله برابر شود (۱۰ پاس گل در برابر ۸ پاس گل) و در نهایت، به یک فینال دیگر برسد تا به جمع بازیکنانی که سه بار در بازی نهایی حاضر شده‌اند، بپیوندد. بزرگ‌ترین آرزوی او البته کسب یک ستاره دیگر است.

از سوی دیگر، رونالدو که این جام جهانی نیز به احتمال زیاد آخرین حضورش خواهد بود، می‌خواهد پرتغال را به فینال و قهرمانی برساند؛ عنوانی که هنوز به آن نرسیده است. او آرزو دارد برای نخستین بار در دوران حرفه‌ای خود در بازی نهایی حاضر شود (بهترین عملکرد او تا کنون صعود به نیمه‌نهایی بوده) و به طور قطع، در تاریخ ۱۹ ژوئیه، جام قهرمانی را بالای سر ببرد. از نظر آمار، او نیز به دنبال افزایش رکوردهای خود است. رونالدو تاکنون ۲۲ بازی در جام‌های جهانی انجام داده و ۸ گل به ثمر رسانده است و می‌خواهد این آمار را بهبود بخشد.

آیا ممکن است این دو ستاره در این جام جهانی به مصاف هم بروند؟ اگر یکی از آن‌ها به عنوان تیم اول و دیگری به عنوان تیم دوم گروه خود صعود کند، تنها در فینال ممکن است با یکدیگر روبرو شوند. اگر هر دو گروه خود را ببرند، در مرحله یک‌چهارم نهایی به هم می‌رسند و اگر هر دو دوم شوند، در مرحله یک‌هشتم نهایی با هم دیدار خواهند کرد. اگر پرتغال اول و آرژانتین سوم شود، ممکن است در مرحله ۱۶ نهایی به هم برخورد کنند. آن‌ها تنها دو بار در سطح ملی به مصاف هم رفته‌اند: در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ که هر کدام یک بار پیروز شدند.

جام جهانی در راه است و آخرین رقص مسی و رونالدو نزدیک می‌شود. بیایید از این لحظات لذت ببریم.

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