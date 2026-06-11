مسی و راز علمی حرکاتش در فوتبال

به گزارش ایلنا، دانشگاه آبرن که لیونل مسی در آن درخشش خود را در برابر ایسلند به نمایش گذاشت، به بررسی دقیق حرکات فنی این بازیکن با استفاده از یک بازیکن زن به عنوان مدل پرداخته است. فیز هاتون، بازیکن فوتبال و دانشجوی سال آخر رشته کینزیولوژی، به عنوان مدل انتخاب شد تا حرکات مسی را تحت شرایط علمی کنترل شده شبیه‌سازی کند.

این تحقیق به تجزیه و تحلیل بیومکانیک حرکات مسی پرداخته و از فناوری‌های پیشرفته برای ثبت حرکات استفاده کرده است. هاتون با ۷۹ نشانگر بازتابنده بر روی بدنش، حرکاتش را در سه بعد ثبت کرد. همچنین، حسگرهای حرکتی در بخش‌های مختلف بدن او نصب شد تا موقعیت و حرکت او را در زمان واقعی بدون وابستگی به GPS ردیابی کند.

نتایج نشان داد که حرکات کلیدی زمانی رخ می‌دهد که بازیکن پای چپ خود را بر زمین می‌گذارد و به سرعت تغییر جهت می‌دهد، به طوری که نیروهای تولید شده بیش از دو برابر وزن بدن او است. مایکل زابالا، مدیر آزمایشگاه و استاد مهندسی مکانیک، در این باره گفت: «تغییر ناگهانی جهت، نیروی تولید شده را به شدت افزایش می‌دهد و این حرکات در ۴۰ میلی‌ثانیه انجام می‌شود.»

این تحقیق با ترکیب فناوری‌های پیشرفته، نقشه دقیقی از حرکات مسی ارائه داده و نشان می‌دهد که هماهنگی بین تنه، پاها و تغییرات جهت، یک مهندسی منحصر به فرد است که تنها مسی به خوبی آن را می‌شناسد و رقبای او، با وجود بیش از بیست سال تجربه، نتوانسته‌اند آن را مهار کنند. و حالا، جام جهانی در پیش است.

انتهای پیام/