مربیگری مورینیو در رئال مادرید آغاز شد
خروجی رسمی از باشگاه هنوز اعلام نشده، اما ژوزه مورینیو بهطور غیررسمی به عنوان سرمربی رئال مادرید فعالیت خود را آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا، مورینیو که در سال ۲۰۱۳ از رئال مادرید جدا شده بود، به تازگی به محل تمرینات این تیم در والدبباس بازگشته و در حال برنامهریزی برای فصل آینده همراه با خوزه آنخل سانچز، مدیر کل رئال مادرید و جونی کلافات، رئیس فوتبال حرفهای است. در حالی که انتظار برای اعلام رسمی از سوی باشگاه ادامه دارد، این مربی پرتغالی در حال آمادهسازی تیمی است که امیدوار است با انرژی خود، رئال مادرید را به قهرمانیهای جدید برساند.
رئال مادرید علاوه بر انرژی، به بازیکنان جدید نیز نیاز دارد و به جز خریدهای تأیید شده کوناته و دامفریس، این تیم قصد دارد به جذب بازیکنان بیشتری ادامه دهد. مورینیو بهعنوان شرط اصلی خود برای بازگشت به رئال مادرید، بر روی تقویت تیم تأکید کرده است.
این در حالی است که اولین تنش میان مورینیو و باشگاه به خاطر پیشنهاد ۱۵۰ میلیون یورویی رئال مادرید برای خرید ژولیان آلوارز از اتلتیکو به وجود آمده است که این باشگاه آن را رد کرده و مورینیو از این موضوع بیخبر بوده است. او که به کیفیت آلوارز به عنوان بازیکن ارج مینهد، این انتقال را در برنامههای خود نمیبیند و این موضوع نشان میدهد که او در برنامهریزی ورزشی قدرتهایی دارد، اما نه بهطور کامل.
مورینیو همچنین در مورد خروج برخی بازیکنان تصمیمگیری خواهد کرد، به ویژه بازیکنانی مانند سبایوس، فران گارسیا و رائول آسنسیو که احتمال خروجشان از باشگاه وجود دارد. همچنین، فرانکو ماستانتونو نیز در حال جستجوی خروج بهصورت قرضی برای کسب تجربه در یکی از باشگاههای معتبر اروپایی است.
در زمینه جذب بازیکن، مورینیو بهدنبال فرصتهای بازار است و با همکاری خورخه مندس، نماینده خود و بسیاری از بازیکنان بزرگ اروپایی، به این کار ادامه میدهد. یکی از بازیکنانی که به شدت مورد توجه قرار گرفته، ماتئوس فرناندس، هافبک ۲۱ ساله وستهام است که با سقوط این تیم به چمپیونشیپ، به دنبال انتقال به یک تیم معتبر اروپایی است.
با این حال، این انتقال ارزان نخواهد بود، زیرا به گزارش روزنامه سان، وستهام قیمت فروش او را حدود ۹۰ میلیون یورو تعیین کرده است و به نظر میرسد پاریس و منچستریونایتد نیز به دنبال این بازیکن هستند. به این ترتیب، تابستانی پرتحرک و پر از شگفتیها در کاخ سفید پیشبینی میشود، همانطور که انتظار میرفت با حضور مورینیو.