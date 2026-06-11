به گزارش ایلنا، با آغاز فصل نقل و انتقالات در لیگ برتر ترکیه، مائورو ایکاردی یکی از مهم‌ترین موضوعات گالاتاسرای به شمار می‌رود. این مهاجم آرژانتینی که با گل‌هایش عنوان «بیشترین گلزن خارجی تاریخ گالاتاسرای» را به خود اختصاص داده، قراردادش در پایان ماه ژوئن به پایان می‌رسد. در سال‌های اخیر، شایعاتی مبنی بر علاقه باشگاه ریورپلاته به جذب این مهاجم ۳۳ ساله به گوش می‌رسید.

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