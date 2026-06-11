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ریورپلاته در کمین ستاره گالاتاسرای؛

آینده ایکاردی در هاله‌ای از ابهام

آینده ایکاردی در هاله‌ای از ابهام
کد خبر : 1797253
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با نزدیک شدن به پایان قرارداد مائورو ایکاردی با باشگاه گالاتاسرای، منجر به بروز تحولات جدیدی در مورد آینده این بازیکن شده است. مدیر برنامه‌های این ستاره آرژانتینی درباره وضعیت او صحبت کرده است.

به گزارش ایلنا، با آغاز فصل نقل و انتقالات در لیگ برتر ترکیه، مائورو ایکاردی یکی از مهم‌ترین موضوعات گالاتاسرای به شمار می‌رود. این مهاجم آرژانتینی که با گل‌هایش عنوان «بیشترین گلزن خارجی تاریخ گالاتاسرای» را به خود اختصاص داده، قراردادش در پایان ماه ژوئن به پایان می‌رسد. در سال‌های اخیر، شایعاتی مبنی بر علاقه باشگاه ریورپلاته به جذب این مهاجم ۳۳ ساله به گوش می‌رسید.

 

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