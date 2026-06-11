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اعتراف ستاره برزیل قبل از جام جهانی؛

رافینیا: آنچلوتی بیشتر از همه به من اعتماد دارد!

رافینیا: آنچلوتی بیشتر از همه به من اعتماد دارد!
کد خبر : 1797252
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ستاره تیم ملی برزیل در آستانه نخستین دیدار سلسائو در جام جهانی ۲۰۲۶، از گفت‌وگوهای مداوم خود با کارلو آنچلوتی خبر داد و اعلام کرد با وجود رضایت سرمربی ایتالیایی، هنوز بهترین نسخه رافینیا را ندیده‌ایم.

به گزارش ایلنا،   رافینیا که در شش بازی از دوازده بازی کارلو آنچلوتی در تیم ملی برزیل به میدان رفته، از گفت‌وگوهایش با این مربی و رابطه خوبشان حتی در زمانی که رقیب یکدیگر بودند، صحبت کرد. او گفت: «بدیهی است که همیشه می‌خواهیم پیراهن تیم ملی را بپوشیم. در این فصل به دلیل مصدومیت‌هایی که داشتم، نیمی از بازی‌ها را از دست دادم. شخصاً از این موضوع بسیار ناراحت هستم. اما هر زمان که در زمین هستم، تمام تلاشم را برای تیم ملی می‌کنم و تا جایی که بدنم اجازه دهد، این کار را ادامه می‌دهم.»

رافینیا همچنین به اعتماد آنچلوتی به خود اشاره کرد و افزود: «مربی به من اعتماد کامل دارد. او قبلاً در اسپانیا من را زیر نظر داشت و ما چندین بار صحبت کرده‌ایم. حتی با وجود رقابت شدید در اسپانیا، رابطه خوبی داشتیم. به خاطر انتقادپذیری بالایی که دارم، خودم را بیشتر از آنچه که مربی انتظار دارد، تحت فشار قرار می‌دهم. او از آنچه که در تمرینات و بازی‌ها ارائه می‌دهم راضی است، اما می‌دانم که می‌توانم بیشتر از این‌ها انجام دهم و در حال تلاش برای رسیدن به این هدف هستم.»

تیم ملی برزیل در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ (۱۴۰۵)، روز شنبه ساعت ۱۹ به وقت برزیل، به مصاف مراکش خواهد رفت. رافینیا در ادامه گفت: «ما هنوز در حال بررسی نقاط قوت و ضعف خود هستیم تا بتوانیم نقاط ضعف حریف را به بهترین شکل مورد استفاده قرار دهیم. چند روز تا بازی باقی مانده و می‌خواهیم به بهترین شکل آماده شویم.»

 

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