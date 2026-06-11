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عربستان سعودی در جام جهانی ۲۰۲۶: تاریخچه، وضعیت، سرمربی و ستاره‌ها

عربستان سعودی در جام جهانی ۲۰۲۶: تاریخچه، وضعیت، سرمربی و ستاره‌ها
کد خبر : 1797250
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عربستان سعودی با سرمربی جدید خود، جورجیوس دونیس، در گروه دشوار H جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد که شامل اسپانیا، اروگوئه و کیپ‌ورد است.

به گزارش ایلنا، عربستان سعودی در مارس ۲۰۲۶ با شکست ۴-۰ مقابل مصر، به دوران سرمربیگری هروه رنار پایان داد و این مربی فرانسوی جای خود را به جورجیوس دونیس داد. دونیس، که سابقه بازی در بلکبرن را دارد، بدون تجربه هدایت تیم ملی، باید ترکیب خود را انتخاب کند. رنار از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ سرمربی عربستان بود و در این مدت به پیروزی تاریخی مقابل آرژانتین در جام جهانی قطر دست یافت. اما پس از شکست اخیر، انتقادات به او شدت گرفت و در نهایت برکنار شد.

دونیس به احتمال زیاد از سیستم ۴-۲-۳-۱ استفاده خواهد کرد و تلاش خواهد کرد تا تیم را به سختی قابل شکست کند. عربستان سعودی در هشت بازی اخیر خود تحت هدایت رنار موفق به حفظ دروازه‌اش نشده و تنها هفت گل در ۱۰ بازی مرحله مقدماتی به ثمر رسانده است. این در حالی است که عربستان سعودی در ژانویه ۲۰۲۴ میزبان جام ملت‌های آسیا خواهد بود و به دنبال کسب اولین عنوان قاره‌ای خود از سال ۱۹۹۶ است.

نخستین بازی رسمی دونیس به عنوان سرمربی عربستان سعودی برابر مارسلو بیلسا و اروگوئه خواهد بود. او تجربه هدایت چهار باشگاه در لیگ حرفه‌ای عربستان را دارد و به خوبی با بازیکنان و لیگ آشناست.

ستاره عربستان سعودی در جام جهانی ۲۰۲۶، سالم الدوساری است که در سال ۲۰۲۲ گل پیروزی مقابل آرژانتین را به ثمر رساند. در کنار او، مصعب الجویری، هافبک خلاق ۲۲ ساله، نیز مورد توجه قرار دارد.

فراس البوریکان، مهاجم ۲۵ ساله، به عنوان یک قهرمان ناشناخته در جام جهانی ۲۰۲۶ شناخته می‌شود. او در سطح باشگاهی عملکرد خوبی داشته و امیدوار است در این تورنمنت بدرخشد.

هواداران عربستان سعودی در جام جهانی به خوبی نمایان خواهند بود و انتظار می‌رود که جمعیت قابل توجهی از آنها در شهرهای میامی، آتلانتا و هیوستون حضور داشته باشند. این هواداران به خاطر شور و هیجان خود مشهور هستند و جو خاصی را در ورزشگاه‌ها ایجاد می‌کنند.

 

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