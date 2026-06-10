اسپانیا، یکی از مدعیان قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، اسپانیا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مدعیان قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکای شمالی شناخته می‌شود و انتخاب‌های لوئیس دلا فوانته این وضعیت را تقویت کرده است. این تیم با ترکیبی متوازن و رقابتی، به نوعی فوتبال اعتقاد دارد که در گذشته موفقیت‌های بزرگی برایش به ارمغان آورده است. قهرمانان اروپا اکنون به دنبال دوختن دومین ستاره بر روی پیراهن خود هستند.

بخش عمده‌ای از توجه رسانه‌ها به لامین یامال معطوف شده است، بازیکنی که خلاقیت و شخصیتش، خط حمله اسپانیا را به یک نیروی واقعی تبدیل کرده است. هم‌تیمی او، نیکو ویلیامز، در هفته‌های پایانی فصل با آتلتیک بیلبائو به فرم ایده‌آل خود دست یافته است. این دو بازیکن در یورو ۲۰۲۴ به عنوان یک کشف جدید ظاهر شدند و به تیمی که همچنان بر تسلط بر توپ تأکید دارد، تازگی بخشیدند. دلا فوانته در این باره گفت: "آیا فکر می‌کنیم که ما مدعی هستیم؟ بله. آیا می‌توانیم قهرمان جهان شویم؟ بله. اما این هیچ چیزی را تضمین نمی‌کند."

تیم اسپانیا در مرحله گروهی با تیم‌های اروگوئه، عربستان سعودی و کیپ‌ورد روبرو خواهد شد. دلا فوانته در دروازه با چالش خوبی مواجه است، زیرا دروازه‌بان شماره یک، اونای سیمون، تحت فشار حداکثری دیوید رایا و جوان گارسیا قرار دارد که پس از فصل‌های درخشان با آرسنال و بارسلونا به این تورنمنت آمده‌اند. در خط دفاع، اریک گارسیا دوباره به تیم ملی دعوت شده است و به عنوان یکی از مدافعان قابل اعتماد بارسلونا شناخته می‌شود. خط میانی اسپانیا با بازیکنانی چون پدری، گاوی و مارتین زوبی‌مندی، همچنان نقطه قوت این تیم است.

در کنار این‌ها، استعداد لامین و ویلیامز و همچنین غریزه گلزنی میکل اویارزابال، که در لحظات حساس به کمک تیم می‌آید، به همراه فِران تورس و بورخا ایگلسیا، می‌تواند به موفقیت اسپانیا کمک کند. این تیم در شش بازی انتخابی ۲۱ گل به ثمر رسانده و با پنج پیروزی و یک تساوی به این مرحله رسیده است. دلا فوانته ترکیب مناسبی از جوانی و تجربه، استعداد و بلوغ، و همچنین انگیزه را در اختیار دارد.

لوئیس دلا فوانته، سرمربی اسپانیا، این تیم را به یک گروه رقابتی و متحد تبدیل کرده است. سبک بازی او ترکیبی از فوتبال سنتی با تمرکز بر مالکیت توپ و انعطاف‌پذیری تاکتیکی است. او که سابقه هدایت تیم زیر ۲۱ سال اسپانیا را دارد، به خاطر مهارت‌های ارتباطی و مدیریت گروهی‌اش شناخته شده است. او اسپانیا را به سومین قهرمانی اروپایی‌اش در سال ۲۰۲۴ رساند و این بار بدون انتخاب هیچ بازیکنی از رئال مادرید، تصمیمات مهمی برای تیم ملی اتخاذ کرده است.

لامین یامال، ستاره جوان اسپانیا، در اولین جام جهانی‌اش در کانون توجه قرار خواهد گرفت. او در تاریخ ۱۳ ژوئیه، یک روز قبل از شروع نیمه‌نهایی، ۱۹ ساله می‌شود و استعداد فوق‌العاده‌اش بار سنگینی از امیدهای یک ملت را بر دوش او گذاشته است. او در یورو ۲۰۲۴ نقش مهمی ایفا کرد و اکنون به صحنه جهانی می‌پیوندد.

ویکتور مونیوز، بازیکن ۲۲ ساله، به عنوان یک شگفتی در فهرست دلا فوانته گنجانده شده است. او پس از ترک رئال مادرید و پیوستن به اوساسونا، فصل درخشانی را تجربه کرده و یکی از سریع‌ترین بازیکنان لالیگا به شمار می‌رود. او در اولین بازی‌اش با تیم ملی در ماه مارس، در پیروزی ۳-۰ مقابل صربستان گلزنی کرد.

اریک گارسیا، مدافع بارسلونا، به آرامی در حال تبدیل شدن به یک بازیکن کلیدی برای اسپانیا است. او به خاطر هوش و آرامش خود در بازی، به عنوان یک سازمان‌دهنده در خط دفاعی شناخته می‌شود و اکنون پس از مدت‌ها به تیم ملی دعوت شده است.

ترکیب احتمالی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ شامل سیمون؛ پوررو، کوبارسی، لاپورت، ککوره‌لا؛ فابیان رویز، رودری، پدری؛ یامال، اویارزابال و ویلیامز خواهد بود.

هواداران اسپانیایی معمولاً در تورنمنت‌های بزرگ به تعداد زیاد سفر می‌کنند و با لباس‌های خاص و پرچم‌های اسپانیا، حمایت خود را از تیم ملی نشان می‌دهند. این هواداران با نمادهایی چون مانولو "مرد طبل" که در سال گذشته درگذشت، همچنان به یاد او در مسابقات حاضر می‌شوند.

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