به گزارش ایلنا به نقل از اولی، بارش شدید باران در اورلاندو، فلوریدا، مانع از برگزاری بازی فوتبال نشد. تیم ملی انگلیس که روز چهارشنبه ۱۷ آبان در نخستین دیدار خود به مصاف کرواسی خواهد رفت، در آخرین بازی دوستانه خود به مصاف کاستاریکا، تیمی که به جام جهانی راه نیافته و تحت هدایت فرناندو باتیستا قرار دارد، می‌رود. شیرهای سه‌گانه علاوه بر کرواسی، در گروه L با پاناما و غنا هم همگروه هستند.

تیم کاستاریکا که از سال ۲۰۱۰ و پس از سه حضور متوالی در جام جهانی، نتوانسته به این رقابت‌ها راه یابد، در حالی به مصاف انگلیس می‌رود که تیم تحت هدایت توماس توخل در آخرین بازی خود موفق به شکست ۱-۰ نیوزیلند شده است.

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