نگاهی ریز به مصر/ رقیب ایران در جام جهانی: با فرعون و البته مروان!
مصر که در گروه G همراه با بلژیک، ایران و نیوزیلند قرار دارد، هرگز در تاریخ جام جهانی موفق به پیروزی نشده و هدف حداقلی آنها در این دوره، کسب اولین پیروزی است.
به گزارش ایلنا ، مصر با عملکردی بینقص به جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافت و پس از حذف از قطر ۲۰۲۲، با یک بازی اضافه بلیت سفر به آمریکای شمالی را به دست آورد. این تیم در نه بازی ۱۹ گل به ثمر رساند که محمد صلاح با ۹ گل در صدر گلزنان قرار داشت و تنها دو گل دریافت کرد و در هفت بازی دروازهاش را بسته نگه داشت. با وجود این آمار چشمگیر، ساختار مصر بیشتر به سبک عملیاتی نزدیک است تا رمانتیک و این رویکرد را در جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ نیز به نمایش گذاشت. مصر در این مسابقات بهویژه در نیمهنهایی مقابل سنگال، بیشتر به دنبال مقاومت بود تا کنترل بازی.
ترکیب احتمالی مصر در جام جهانی به احتمال زیاد با سیستم ۴-۳-۳ آغاز خواهد شد که در مواقع نیاز به حمله به ۴-۲-۳-۱ تغییر میکند و در برابر تیمهای با دفاع فشرده به ۳-۵-۲ تغییر شکل میدهد. محمد الشناوی به احتمال زیاد در دروازه خواهد ایستاد، هرچند مصطفی شوبیر به شدت در حال رقابت برای تصاحب این جایگاه است. سایر بازیکنان کلیدی شامل رامی ربیعه و یکی از حسام عبدالمجید یا یاسر ابراهیم در خط دفاعی خواهند بود. مروان عطیه و حمدی فتحی نیز وظیفه حفاظت از خط دفاعی را بر عهده خواهند داشت و امام عاشور توپ را به مثلث هجومی شامل محمد صلاح، مصطفی محمد و عمر مرموش منتقل خواهد کرد.
سرمربی مصر، حسام حسن، تقریباً تأیید کرده که تغییرات تاکتیکی در آخرین لحظات نخواهد داشت و اعلام کرده که "۹۰ درصد" ترکیب تیم را مشخص کرده است. او همچنین تیم را به عنوان "۱۰۰ درصد محلی" معرفی کرده و در مقایسه با سایر رقبای آفریقایی که بازیکنان متولد اروپا دارند، بر این نکته تأکید کرده است. احمد سید "زیزو"، مهاجم این تیم میگوید: "حسام حسن کاملاً متفاوت از مربیان خارجی است که قبلاً داشتیم. او میتواند شما را قانع کند که بهترین بازیکن جهان هستید حتی اگر در شرایط خوبی نباشید."
مصر تیمی منسجم است که معمولاً سخت به گل میخورد و از نظر احساسی متعهد است، اما ممکن است در صورت دو برابر شدن فشار روی صلاح و عدم پیشرفت خط میانی در برابر فشار حریفان، دچار مشکل شود. مصر هرگز در تاریخ جام جهانی موفق به پیروزی نشده و این هدف حداقلی آنهاست.
حسام حسن، سرمربی مصر در جام جهانی ۲۰۲۶، به عنوان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی و یک افسانه فوتبال مصر شناخته میشود. اما به عنوان مربی، موفقیتهای او به مراتب کمتر است و در طول دوران مربیگریاش در نه باشگاه و دو تیم ملی، هیچ عنوانی کسب نکرده است. او در سال ۲۰۲۴ به عنوان سرمربی انتخاب شد و از همان ابتدا با لحن ملیگرایانهای به این سمت منصوب شد. پس از صعود مصر به جام جهانی، او گفت: "ما از این روز بزرگ برای فوتبال مصر و خوشحال کردن مردم مصر، به رهبری عبدالفتاح السیسی [رئیسجمهور مصر]، خوشحالیم."
پس از حذف در نیمهنهایی جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵، حسن شکست را به هتلهای پر از پشه و توطئههای مربوط به برنامهریزی مسابقات نسبت داد و سپس به ملیگرایی خون و زمین روی آورد. او گفت: "مصر مادر عربها و آفریقاست. هیچکس تاریخ ما را ندارد. ما هفت بار قهرمان جام ملتهای آفریقا شدهایم. این موضوع حسادت ایجاد میکند. هیچکس نمیتواند به آنچه تیم ملی مصر به دست آورده، برسد." وقتی یک خبرنگار به کمبودهای تاکتیکی اشاره کرد، حسن پاسخ داد: "سوالات شما بیاحترامی است و نشاندهنده عدم احترام است. به آن پاسخ نخواهم داد. شما آداب روزنامهنگاری را نمیدانید." این پاسخ کاملاً با سبک او سازگار بود.
محمد صلاح همچنان ستاره تیم مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ است، هرچند که عملکرد او در سطح باشگاهی به مرحلهای خطرناکتر رسیده است. او در مرحله مقدماتی نیز نقش کلیدی ایفا کرد و دو گل در بازیای که صعود به جام جهانی را تضمین کرد، به ثمر رساند. صلاح در روز برگزاری اولین بازی گروهی مصر ۳۴ ساله خواهد شد و به خوبی از این موضوع آگاه است که این ممکن است آخرین فرصت او برای تغییر سرنوشتش باشد.
مروان عطیه، هافبک ۲۷ ساله، نوعی بازیکن است که باعث میشود کل تیم به نظر منسجمتری برسد. او از مدافعان مرکزی حفاظت میکند، به دفاع کناری کمک میکند، ضد حملات را قطع میکند و به حملات جدید آغاز میدهد. پس از صعود، عطیه درباره جام جهانی به عنوان منبع افتخار عظیم و پتانسیل نسل کنونی برای کسب نتایج مثبت صحبت کرد، بهویژه "تضمین اولین پیروزی تاریخی مصر در جام جهانی".
ترکیب احتمالی مصر در جام جهانی شامل: مصطفی شوبیر، محمد هانی، حمدی فتحی، یاسر ابراهیم، احمد فتوح، مروان عطیه، مهند لاشین، امام عاشور، محمد صلاح، عمر مرموش و محمود حسن "ترزگه" خواهد بود.
واقعیت این است که اکثریت قریب به اتفاق مصریها بازیها را از خانه یا کافهها تماشا خواهند کرد، حتی اگر لازم باشد صفحهنمایش گوشی را روی یک فنجان چای تکیه دهند. آمریکای شمالی به اندازه قطر نزدیک نیست و مصر بخشی از برنامه معافیت ویزا نیست. تنها هزینه درخواست ویزا، ۱۸۵ دلار (معادل ۱۳۷ پوند) بیشتر از حداقل دستمزد فعلی مصر (۱۳۲ دلار) است، بدون احتساب هزینههای پرواز، هتل یا بلیت. انتظار میرود خانوادههای دیاسپورا، ساکنان مرفهتر قاهره، مهمانان شرکتی و expatriates در این مسابقات حضور داشته باشند. اولتراها که بهطور تاریخی نیرویی قابل مشاهده و پر سر و صدای فوتبال مصر بودهاند، از سال ۲۰۱۳ بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و به عنوان سازمانهای تروریستی ممنوع شده و بسیاری از اعضای آنها در زندان هستند.