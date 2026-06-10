به گزارش ایلنا، این جام جهانی که در سه کشور ایالات متحده، کانادا و مکزیک و با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود، به دلیل انتشار کربن دو برابر بیشتر از نسخه ۲۰۲۲ در قطر، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. در حالی که بازی افتتاحیه بین مکزیک و آفریقای جنوبی در حال برگزاری است، مسائل زیست‌محیطی به یکی از نگرانی‌های اصلی این دوره تبدیل شده است.

تحلیل‌های منتشر شده توسط شرکت گرینلی، که در سال ۲۰۱۹ تأسیس شده و به محاسبه اثر کربن حدود ۳۰۰ شرکت می‌پردازد، نشان می‌دهد که برآورد انتشار کربن این تورنمنت به ۷.۸ میلیون تن معادل دی‌اکسید کربن می‌رسد. الکسی نورماند، یکی از بنیان‌گذاران این شرکت، در این باره گفت: «ما هیچ روش‌شناسی جدیدی اختراع نکرده‌ایم. بسیاری از رویدادها مانند المپیک و جام جهانی قطر دارای برآوردهای کربن هستند و ما داده‌های قابل مقایسه‌ای داریم.»

نورماند همچنین به انتقاد از فیفا پرداخت و گفت: «این وظیفه برگزارکننده نیست که انتخاب کند چه چیزی مهم است یا نه. یک روش‌شناسی وجود دارد وگرنه نمی‌توان یک رویداد را با رویداد دیگر مقایسه کرد. به نظر می‌رسد فیفا در این زمینه ناپختگی زیادی دارد.»

بر اساس برآوردهای گرینلی، سفرهای هوایی که بخش عمده جابه‌جایی‌ها را شامل می‌شود، ۸۷ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای این رقابت‌ها را تشکیل می‌دهد. همچنین، یک مطالعه دیگر از مؤسسه بریتانیایی نیو ودر اینستیتوت پیش‌بینی می‌کند که این جام جهانی به ۹ میلیون تن معادل دی‌اکسید کربن برسد که معادل اثر کربن سالانه حدود ۱.۱ میلیون فرانسوی است.

در سال ۲۰۲۱، فیفا در حاشیه کاپ ۲۶ متعهد شد که تا سال ۲۰۳۰ انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را به نصف کاهش دهد و تا سال ۲۰۴۰ به وضعیت خنثی کربنی برسد. اما دو سال بعد، کمیسیون سوئیسی برای وفاداری به شکایات پنج سازمان غیردولتی درباره سبزنمایی فیفا در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر رسیدگی کرد. نورماند در این باره گفت: «آن‌ها مسئولیت خود را رد می‌کنند. در حالی که چهار سال تا هدف اعلام‌شده برای نصف کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای باقی مانده، آن‌ها این میزان را دو برابر کرده‌اند. این عجیب است.»

با توجه به برگزاری جام جهانی ۲۰۳۰ در سه قاره و احتمال افزایش تعداد تیم‌ها به ۶۴، به نظر نمی‌رسد که به این زودی‌ها بهبودی در این زمینه حاصل شود. داویده فارندا، مدیر تحقیقات در علوم آب‌وهوا، در این باره گفت: «ما تا آن زمان هواپیماهای برقی اختراع نخواهیم کرد. به وضوح اراده‌ای برای حداکثر کردن تأثیر رسانه‌ای یا تأثیر بر برخی از حامیان مالی وجود دارد، اما هیچ تلاشی برای کاهش اثر کربن مشاهده نمی‌شود.»

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