واکنش کاناوارو به ماجرای حواشی علیه ازبکستان در آمریکا
فابیو کاناوارو حاشیهسازی را پس از بازرسی مقامات آمریکایی کاهش داد: «هیچ رفتار بیاحترامی وجود نداشت»
به گزارش ایلنا، فابیو کاناوارو، سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان، به تصاویری که نشاندهنده بازرسی تیمش توسط مقامات آمریکایی در حاشیه بازی دوستانهای که دوشنبه شب مقابل هلند باختند (۱-۲) واکنش نشان داد. این ایتالیایی توضیح داد که هیچ «اسکاندالی» وجود ندارد، در حالی که پس از انتشار این ویدئوها، حاشیههایی آغاز شده بود.
در روزهای منتهی به جام جهانی که با حواشی زیادی همراه است، فابیو کاناوارو، سرمربی تیم ملی ازبکستان، روز چهارشنبه حاشیهای را کاهش داد، در حالی که تیمش در آستانه بازی با هلند، تحت بازرسی گستردهای قرار گرفت. او در شبکههای اجتماعی خود نوشت: «من عکسهای بازرسیهایی که در فرودگاه به عنوان تیم ملی ازبکستان متحمل شدیم را در تیتر روزنامهها دیدم.»
او افزود: «من همچنین عناوین نادرستی را خواندم، بنابراین میخواهم موضوع را روشن کنم. این بازرسیها کاملاً عادی و روتین بودند. مردم یک نکته را نمیدانند: زمانی که تیمهای شرکتکننده در جام جهانی سفر میکنند، از ترمینالهای فرودگاه مانند مسافران عادی عبور نمیکنند. اتوبوسهای مخصوص تیمها آنها را مستقیماً به باند فرودگاه میبرند. بازرسیهایی که مسافران معمولاً در ترمینال انجام میدهند، ما مستقیماً در باند انجام میدهیم. دقیقاً همان بازرسیها. این رویه عادی است.»
کاناوارو همچنین تصریح کرد: «بنابراین هیچ اسکاندالی وجود ندارد. هیچ رفتار بیاحترامی یا غیرقابل قبولی وجود ندارد. این موضوع در مورد بازیها نیز صدق میکند. قبل از بازی دوستانه با هلند، ما در استادیوم مورد بازرسی قرار گرفتیم و این نیز پیشبینی شده بود: قبل از هر مسابقه، تیمها یا در هتل درست قبل از خروج (همانطور که برای هلند بود) یا مستقیماً در زمین مورد بازرسی قرار میگیرند، مانند مورد ما. حقیقت این است که ما سازماندهی کاملاً مناسبی را پیدا کردیم.»