انتقادات جدید به امباپه پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶
در آستانه شروع جام جهانی ۲۰۲۶، کیلیان امباپه بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر شایعاتی درباره تنشهای احتمالی در تیم ملی فرانسه، به ویژه پس از انتشار تصاویری از امباپه و یک سفر به مادرید برای دیدار با استر اکسپوزیت، مطرح شده است. این سفر به گفته منابع مختلف، در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۹ خرداد ۱۴۰۵) و پس از پیروزی ۳-۱ فرانسه مقابل ایرلند شمالی انجام شده است.
برخی رسانههای اروپایی گزارش دادهاند که امباپه با اجازه کادر فنی تیم ملی، به دلایل شخصی اردو را ترک کرده است. این در حالی است که تصاویری از او در مادرید در کنار بازیگر اسپانیایی، استر اکسپوزیت، منتشر شده است. این موضوع باعث انتقادات گستردهای از سوی هواداران در شبکههای اجتماعی شده و به انتقادات اخیر از امباپه افزوده است.
انتقادات از امباپه پس از انتشار ویدئویی از یک برخورد سرد با نگولو کانته هنگام ورود به زمین مسابقه در دیدار برابر ساحل عاج آغاز شد. اگرچه هیچیک از این دو بازیکن نسبت به این موضوع واکنشی نشان ندادهاند، اما این صحنه شایعاتی را درباره رابطه میان آنها تقویت کرده است.
همچنین، شایعاتی درباره درخواست عثمان دمبله از امباپه برای مشارکت بیشتر در وظایف دفاعی و اعمال فشار بدون توپ منتشر شده است. این موضوع بار دیگر بحثهایی را درباره نقش تاکتیکی امباپه در تیمهای مختلف به وجود آورده است.
با این حال، هیچیک از افراد درگیر در این اتفاقات تاکنون به صورت عمومی درباره این مسائل اظهارنظر نکردهاند. در شرایطی که فرانسه به روند آمادهسازی خود برای جام جهانی ادامه میدهد، هنوز هیچ بیانیه رسمی از سوی امباپه، کانته، دمبله یا فدراسیون فوتبال فرانسه در این خصوص منتشر نشده است.
برنامه دیدارهای فرانسه در جام جهانی به شرح زیر است:
سهشنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵)، فرانسه مقابل سنگال در ایست رادرفورد، نیوجرسی، ساعت ۱۶:۰۰ به وقت آرژانتین.
دوشنبه ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱ تیر ۱۴۰۵)، فرانسه مقابل عراق در فیلادلفیا، پنسیلوانیا، ساعت ۱۸:۰۰.
جمعه ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۵ تیر ۱۴۰۵)، فرانسه مقابل نروژ در فاکسبورگ، ماساچوست، ساعت ۱۶:۰۰.