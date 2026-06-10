هشدار فندایک پیش از جام جهانی؛ هلند با این آمار نمیتواند قهرمان شود
کاپیتان هلند با اشاره به مشکلات اخیر تیمش در گلزنی، از ضرورت بهبود عملکرد لالههای نارنجی پیش از آغاز رقابتهای جام جهانی سخن گفت.
تیم ملی هلند آماده میشود تا در مسابقات گروهی جام جهانی به مصاف ژاپن، تونس و سوئد برود. ویرجیل فن دایک در این باره میگوید که گرما را نادیده میگیرد و امیدوار است شرایط بهتری نسبت به گذشته داشته باشند.
به گزارش ایلنا ، فن دایک در مورد شرایط آب و هوایی در کانزاس سیتی گفت: «من قبلاً در چنین شرایطی بازی کردهام. دما در آسیا نیز مشابه بود. شرایط برای همه یکسان خواهد بود، بنابراین باید خود را وفق دهیم. امیدوارم تمام زمینها به خوبی امروز باشند، زیرا در جام جهانی باشگاهها این موضوع مشکلساز بود. به جز این، ما آمادهایم.»
تیم ملی هلند در آمادهسازیهای خود نتایج مطلوبی کسب نکرده است. این تیم تحت هدایت رونالد کومان ابتدا از الجزایر شکست خورد و سپس با دو گل از پنالتی کودی گاکپو برابر ازبکستان پیروز شد، اما در بازی مقابل تیم B این کشور دوباره شکست خورد. فن دایک در این باره اظهار داشت: «جایی که ما میتوانیم تأثیر بگذاریم، آنچه در زمین اتفاق میافتد است. این مثبت نیست که در دو بازی اخیر هیچ گل از بازی نداشتهایم. و اگر نتوانید فرصتها را به گل تبدیل کنید، حس خوبی ایجاد نمیشود. این وظیفه ماست که ادامه دهیم، فرصتها را خلق کنیم و روز یکشنبه پیروز شویم.»
فن دایک در حال حاضر ۹۲ بازی ملی انجام داده و در صورت قهرمانی هلند در جام جهانی، به عدد ۱۰۰ خواهد رسید. او در این باره گفت: «بله، من به خوبی از این موضوع آگاه هستم. این بسیار خاص خواهد بود، اما تمرکز ما بر روی این نیست.»
در مورد جو تیم در کانزاس، او گفت: «ما بازیکنان خوبی داریم و گروه خوبی به طور کلی. ما با یکدیگر خوب کنار میآییم، اما در نهایت نتایج مهم است و بازیکنانی که سالهاست در اینجا هستند، در بالاترین سطح بازی میکنند. آنها در دوران حرفهای خود دستاوردهای فوقالعادهای داشتهاند. اینکه ما اینجا جمع شدهایم تا کشور را مفتخر کنیم، مهمترین کاری است که میتوانیم انجام دهیم. همه میخواهند چیزی شگفتانگیز ارائه دهند. این یک افتخار بزرگ است که اینجا باشیم و کشور را نمایندگی کنیم.»