کوئمان مشکل بزرگ هلند را لو داد
سرمربی تیم ملی فوتبال هلند در کنفرانس خبری خود به تحلیل عملکرد خط میانی تیم پرداخت و بر اهمیت چیدمان بازیکنان در این بخش تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، رونالد کوئمان در پاسخ به سوالی درباره عملکرد نامطلوب خط میانی تیم ملی هلند گفت: «این موضوع به چیدمان بازیکنان بستگی دارد. این مسئله بهویژه در قلب تیم بسیار مهم است. شما میتوانید با دو هافبک دفاعی، یا یک هافبک دفاعی، یک هافبک میانی و یک هافبک تهاجمی بازی کنید که هر کدام از این ترکیبها تفاوتهایی دارند.»
او ادامه داد: «باید فاصلهها را رعایت کنید و نباید خیلی نزدیک به هم باشید، بلکه باید بهعنوان یک پل برای مدافعان عمل کنید. موقعیت شما همچنین به عملکرد مدافعان بستگی دارد: اگر آنها بیشتر درگیر بازی باشند، هافبکهای دفاعی باید در زمین بالاتر قرار بگیرند. همه چیز به فاصلهها مربوط میشود.»
کوئمان در ادامه افزود: «گاهی باید صبر کنید و گاهی بهعنوان هافبک دفاعی در ساختار بازی کمک کنید، بهویژه زمانی که مدافعان مرکزی تحت فشار قرار میگیرند. اگر تحت فشار نباشند، باید از آنجا دور بمانید. این نکتهای است که میتواند بازی را دشوار کند، در حالی که شما میتوانید به دنبال فضاها باشید. این همان چیزی است که باید در خط میانی بهبود یابد.»