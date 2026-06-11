به گزارش ایلنا، سرمربی بلژیک، رودی گارسیا، به خوبی می‌داند که قدرت تیمش در خط حمله نهفته است. کوین دی‌بروینه، ژرمی دوکو و روملو لوکاکو هر کدام به شیوه‌ای خاص می‌توانند تفاوت را رقم بزنند. در حالی که خط دفاعی به جز دروازه‌بان تیبو کورتوا، نقطه ضعف تیم محسوب می‌شود، چرا که نسل طلایی شامل توبی آلدرویرلد، وینسنت کمپانی، توماس ورمالن و یان ورتونگن دیگر در تیم حضور ندارند. گارسیا در این باره می‌گوید: «به همین دلیل همیشه چهار مدافع را انتخاب می‌کنم و نه پنج. با پنج مدافع باید یک بازیکن هجومی را قربانی کنم و این واقعاً متاسف‌کننده است.»

گارسیا معمولاً از یک بلوک میانی برای حمایت از حمله استفاده می‌کند و فشار زیادی به مدافعان وارد نمی‌کند. اما این رویکرد با مشکل لوکاکو مواجه است. او تنها ۶۴ دقیقه برای ناپولی در این فصل بازی کرده و به دلیل مصدومیت، هیچ بازی برای تیم ملی انجام نداده است. همچنین، او به شدت تحت تأثیر مرگ پدرش قرار گرفته است. بهترین گلزن تاریخ بلژیک با ۸۹ گل، بنابراین جام جهانی را بدون ریتم رقابتی آغاز خواهد کرد.

بلژیک در مرحله مقدماتی با تیم‌هایی چون ولز، مقدونیه شمالی، قزاقستان و لیختن‌اشتاین به راحتی صعود کرد. با وجود اینکه این تیم بدون شکست باقی ماند، سطح بازی چندان بالا نبود و سه تساوی به ثبت رسید. بلژیک با ۲۹ گل در هشت بازی، نقاط قوت خود را به نمایش گذاشت و انتظار می‌رود توجه زیادی به دوکو در حمله و کورتوا برای جلوگیری از گل‌ها معطوف شود.

گارسیا از ژانویه ۲۰۲۵ هدایت تیم را بر عهده گرفته و در زمان معرفی‌اش گفته است: «من آماده‌ام تا چالش را بپذیرم. یادگیری زمان‌بر خواهد بود، هرچند زمان زیادی نداریم. مسئله تلاش نیست، بلکه انجام دادن است، این شعار من است.» او بر این باور است که کار سخت کلید موفقیت است و می‌گوید: «باید بر روی ذهنیت تمرکز کنیم. باید با افتخار پیراهن ملی را بپوشیم و تمام تلاش خود را برای تیم ملی انجام دهیم.»

رودی گارسیا برای اولین بار به عنوان سرمربی تیم ملی بلژیک در یک جام جهانی حضور خواهد داشت. این مربی ۶۲ ساله که جانشین دومنیکو تِدسکو در ژانویه ۲۰۲۵ شده، تجربه زیادی دارد و پیش از این در تیم‌های لیل، رم، مارسی، لیون، النصر و ناپولی فعالیت کرده است. او به روش‌های قدیمی اعتقاد دارد و تحلیل‌های مبتنی بر داده‌ها را رد می‌کند و فضایی مثبت در تیم ملی ایجاد کرده است. او می‌گوید: «آنچه برای من مهم است، وجود یک تیم در زمین است. تجربه‌ام نشان می‌دهد که اینگونه می‌توان به موفقیت رسید.»

ژرمی دوکو به عنوان ستاره بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ شناخته می‌شود. این مهاجم ۲۳ ساله از منچسترسیتی به سرعت در حال پیشرفت است. او که قبلاً تنها به سرعت خود تکیه می‌کرد، اخیراً توانایی ارسال پاس‌های عرضی را نیز توسعه داده و در مراحل پایانی فصل جاری لیگ برتر گل‌های مهمی به ثمر رسانده است. او در این باره می‌گوید: «من از قابلیت‌هایم آگاه هستم و می‌دانم که باید بر روی آمارم کار کنم، اما هنوز به هدفم نرسیده‌ام.»

ماتیاس فرناندز-پاردو، مهاجم ۲۱ ساله لیل، که تا اوایل ماه مه در برنامه‌های گارسیا نبود، به دلیل مشکلاتی که در مورد لوکاکو و افت لوئیس اوپندا در یوونتوس وجود داشت، نظرش را تغییر داد. سرعت، مهارت در دریبل و فرصت‌طلبی او باعث شد تا جایی در تیم ملی برای جام جهانی به دست آورد. او در زمستان ۲۰۲۵ از گنت به عنوان وینگر جدا شد، اما سرمربی لیل، برونو ژنسیو، از او به عنوان مهاجم استفاده کرده و در فصل ۲۰۲۵-۲۶ موفق به زدن هشت گل و پنج پاس گل در ۲۹ بازی لیگ شده است.

ماکسیم دِ کایپر، مدافع چپ ۲۵ ساله برایتون، می‌تواند قهرمان خاموش بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ باشد. او به دلیل کمک‌های هجومی‌اش برای دیابلوها ارزش زیادی دارد و در غیاب لوکاکو، به یک گلزن ثابت تبدیل شده است و در ۱۴ بازی اخیر خود تا میانه ماه مه، چهار گل به ثمر رسانده که هر کدام زیباتر یا مهم‌تر از دیگری بوده است. تحت هدایت گارسیا، او در هر بازی که از نظر فیزیکی در شرایط خوبی بوده، به عنوان بازیکن اصلی به میدان رفته و احتمالاً این وضعیت را در طول جام جهانی حفظ خواهد کرد.

ترکیب احتمالی بلژیک برای جام جهانی شامل: کورتوا - کستنی، انگوی، تئات، دِ کایپر - اونانا، تیلمانس، دی‌بروینه - سائلماکرز، دِ کتلاره، دوکو است.

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