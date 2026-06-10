رکورد تاریخی در جام جهانی؛ پاریره بالاتر از مسی و رونالدو

به گزارش ایلنا، کارلوس آلبرتو پاریره، سرمربی تاریخی تیم ملی برزیل، با شش بار حضور در جام‌های جهانی، رکورددار این مسابقات به شمار می‌رود. او که در سال ۱۹۹۴ قهرمان جهان شد، در این دوره از رقابت‌ها که از پنجشنبه آغاز می‌شود، با دیگر افسانه‌های ورزش همچون لیونل مسی و کریستیانو رونالدو همراه خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو اسپورت، علاوه بر این دو ستاره، میونگ-بو هونگ، سرمربی کره جنوبی و گیلمرو اوچوا، دروازه‌بان مکزیکی نیز برای ششمین بار در این جام جهانی که در ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، به میدان خواهند رفت. این اطلاعات توسط گاتو مستر از وب‌سایت ge جمع‌آوری شده است که به حضور شرکت‌کنندگان در نسخه مردان این تورنمنت پرداخته است.

پاریره به عنوان سرمربی شش دوره در جام جهانی حضور داشته است. مسی و رونالدو هر کدام پنج بار به عنوان بازیکن در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند و اوچوا نیز همین تعداد را به عنوان دروازه‌بان دارد. میونگ-بو هونگ چهار بار به عنوان سرمربی و یک بار به عنوان بازیکن در این مسابقات حضور یافته است.

این گزارش به بررسی افرادی پرداخته که به عنوان مربی یا بازیکن در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند. اگر معیار فقط حضور در جام جهانی، بدون توجه به نقش باشد، تعداد حضور پاریره حتی بیشتر از این خواهد بود. تاریخچه او با این مسابقات از سال ۱۹۷۰ آغاز شد، زمانی که به عنوان مربی بدنساز در تیم قهرمان سه دوره‌ای برزیل حضور داشت. در سال ۲۰۱۴، او به عنوان هماهنگ‌کننده فنی فدراسیون فوتبال برزیل فعالیت کرد.

پاریره اولین بار به عنوان سرمربی در جام جهانی اسپانیا در سال ۱۹۸۲ با تیم کویت حضور یافت. او با برزیل دو بار در این مسابقات شرکت کرده است: قهرمانی در سال ۱۹۹۴ و حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی در سال ۲۰۰۶. همچنین او در سال ۱۹۹۸ به عنوان سرمربی عربستان سعودی و در سال ۲۰۱۰ به عنوان سرمربی آفریقای جنوبی در این رقابت‌ها شرکت کرده است.

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