یک ستاره ناشناخته با برند بارسلونا علیه تیم ملی ایران
همزا عبدالسلام به تیم بارسلونا پیوست و در جام جهانی آمریکا حضور خواهد داشت.
به گزارش ایلنا ، همزا عبدالسلام، مهاجم ۱۸ ساله مصری، بهطور رسمی بازیکن باشگاه بارسلونا شد. این باشگاه روز چهارشنبه گزینه خرید خود را برای این بازیکن فعال کرد. همزا در این فصل بهصورت قرضی در تیم جوانان بارسلونا بازی کرده و قرار است در جام جهانی ۲۰۲۶ که از روز جمعه آغاز میشود، با تیم ملی کشورش حضور داشته باشد. باشگاه الاهلی نیز این توافق را از طریق یک بیانیه رسمی اعلام کرد.
همزا در نیمفصل گذشته با قرارداد قرضی از بارسلونا اتلتیک به بارسلونا پیوست و تا ۳۰ ژوئن در این تیم بازی خواهد کرد. او تنها تحت هدایت پل پلاناس در تیم جوانان بارسلونا بازی کرده و در این مدت با عملکردهای خوب خود توجهها را جلب کرده است. با توجه به آینده درخشان و پتانسیل بالای او و همچنین قیمت مناسب بند قرارداد، بارسلونا تصمیم به فعالسازی آن گرفت. همزا در کشورش یک قهرمان محسوب میشود و در تیم ملی نیز تحت حمایت یکی از افسانههای فوتبال مصر، محمد صلاح، قرار دارد.
بارسلونا به سرمایهگذاری در جوانان با استعداد ادامه میدهد. از زمان ورود دکو به مدیریت ورزشی باشگاه، بارسلونا به جذب جوانان با استعداد که هنوز به پتانسیل کامل خود نرسیدهاند، روی آورده است. این سیاست به باشگاه این امکان را میدهد که اگر این بازیکنان نتوانند به تیم اول برسند، بتوانند با قیمت بالاتری به فروش برسند. این موضوع در مورد میکا فایه نیز صدق کرد که پس از پیوستن به بارسلونا از NK Kustoija در تابستان ۲۰۲۳ به مبلغ ۱.۵ میلیون یورو، یک سال بعد به مبلغ ۱۰.۳ میلیون یورو به رن منتقل شد.
مصر در جام جهانی با تیم ملی ایران همگروه است و این دو تیم در هفته دوم برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت.