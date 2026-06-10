فرانسه باید قهرمان جام جهانی ۲۰۲۶ شود
کریستف دوگاری، بازیکن سابق تیم ملی فرانسه، معتقد است که تیم ملی این کشور تنها باید بر روی قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶ تمرکز کند.
به گزارش ایلنا و به نقل از آرامسی اسپورت، دوگاری در برنامه «روتن سنفلامه» اظهار داشت: «ما تیم ملی فرانسه هستیم. چه مشکلی دارد که بگوییم برای قهرمانی به جام جهانی میرویم؟ ما با احترام میآییم، اما ما تیم ملی فرانسه هستیم و بازیکنان فوقالعادهای داریم. میتوانیم همه وانمود کنیم، اما بیایید متوقف شویم... ما بهترین بازیکنان را داریم. ما برای قهرمانی میرویم و باید قهرمان شویم.»
این بازیکن سابق تیم گرانوبل و قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸ همچنین بر این نکته تأکید کرد که گروه دیدیه دشان نباید هیچگونه کمپشتی احساس کند و نباید نگران شکست اخیر خود برابر ساحل عاج (۲-۱) در یک دیدار دوستانه باشد. او افزود: «نمیتوانیم از کیفیت بازیکنان خود غافل شویم. ما در سمت چپ دفاعی مشکل داریم، اما هنوز هم در دفاع، میانه میدان و حمله بازیکنان خوبی داریم. کدام تیم بهتر از ما است؟ ما فوقالعاده مورد علاقه هستیم. اگر قهرمان نشویم، این یک شکست برای دیدیه دشان خواهد بود.»
دوگاری با اطمینان خاطر گفت که تیم ملی فرانسه توانایی شکست دادن سایر مدعیان قهرمانی مانند اسپانیا، پرتغال، آرژانتین و انگلیس را دارد. او در پایان افزود: «در یک بازی ممکن است اتفاقات زیادی بیفتد، اما اگر همه چیز به خوبی پیش برود و مصدومیتی یا فاجعهای در داوری رخ ندهد، تیم ملی فرانسه باید قهرمان شود.»
نخستین دیدار تیم ملی فرانسه در این جام جهانی روز سهشنبه ۱۶ ژوئن برابر سنگال (ساعت ۲۱) برگزار خواهد شد. سپس این تیم باید در تاریخ ۲۲ ژوئن (ساعت ۲۳) برابر عراق و در تاریخ ۲۶ ژوئن (ساعت ۲۱) مقابل نروژ به میدان برود.