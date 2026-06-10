به گزارش ایلنا و به نقل از اول، با وجود اینکه هنوز فصل ۲۰۲۶ آغاز نشده، تغییرات جدیدی برای فصل‌های آینده فرمول یک تعیین شده است. این تغییرات به منظور بهبود مدیریت انرژی، افزایش رقابت در مراحل تعیین خط و تغییر تعادل بین موتورهای احتراق داخلی و سیستم‌های الکتریکی طراحی شده‌اند.

این توافق پیش از برگزاری مسابقه هفتم فصل، جایزه بزرگ بارسلونا، به امضا رسید و شامل تعدادی از اصلاحات فنی است که پس از برگزاری چند مسابقه از قوانین جدید ۲۰۲۶ به اجرا در خواهد آمد. هدف این تغییرات حفظ نقاط قوت قوانین جدید و در عین حال افزایش آزادی عمل رانندگان در پیست، به ویژه در مراحل تعیین خط است.

یکی از تغییرات اصلی، تنظیم مجدد توزیع قدرت بین موتور احتراق داخلی و سیستم الکتریکی ام‌جی‌یو-کی خواهد بود که به تدریج در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ اعمال می‌شود. به طور خاص، در سال ۲۰۲۶ توزیع قدرت به نسبت ۵۳ درصد از موتور احتراق داخلی و ۴۷ درصد از سیستم الکتریکی خواهد بود، اما این نسبت در سال ۲۰۲۷ به ۵۸/۴۲ و در سال ۲۰۲۸ به ۶۰/۴۰ تغییر خواهد کرد.

قدرت موتور احتراق داخلی در سال ۲۰۲۶ معادل ۴۰۰ کیلووات خواهد بود که در سال ۲۰۲۷ به ۴۲۰ کیلووات و در سال ۲۰۲۸ به ۴۵۰ کیلووات افزایش می‌یابد. همچنین، جریان سوخت نیز به تدریج افزایش خواهد یافت؛ به طوری که در سال ۲۰۲۷ به میزان ۵ درصد و در سال ۲۰۲۸ به میزان ۱۳ درصد افزایش خواهد داشت.

در عین حال، قدرت حداکثر ام‌جی‌یو-کی که مسئول بازیابی و تحویل انرژی الکتریکی است، از ۳۵۰ کیلووات در سال ۲۰۲۶ به ۳۰۰ کیلووات در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ کاهش خواهد یافت، اما ظرفیت بازیابی انرژی افزایش خواهد یافت.

هدف از این تغییرات، ایجاد یک فرمول یک رقابتی‌تر و هیجان‌انگیزتر است تا رانندگان بتوانند در دورهای سریع‌تر به طور مؤثرتری حمله کنند. این توافق اکنون باید مراحل رسمی تصویب را طی کند و در تاریخ ۲۳ ژوئن در ماکائو به شورای جهانی موتور فیا ارائه خواهد شد.

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