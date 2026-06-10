افشاگری جنجالی علیه بازیکنان آرژانتین پیش از جام جهانی

به گزارش ایلنا، بازیکنان آرژانتین که در پیروزی ۳ بر ۰ مقابل ایسلند در روز سه‌شنبه، در آخرین دیدار دوستانه قبل از جام جهانی در آوبورن ایالات متحده حضور داشتند، اطلاعات شخصی خود را در مواد تبلیغاتی منتشر شده مشاهده کردند. شماره پاسپورت هر یک از بازیکنان در فهرست فنی مسابقه که به خبرنگاران حاضر در استادیوم توزیع شده بود، درج شده بود. این اطلاعات معمولاً به درخواست فدراسیون‌ها برای ثبت نام بازیکنان جمع‌آوری می‌شود، اما در فهرست‌های رسمی پنهان می‌ماند.

این خطا به احتمال زیاد از سوی شرکتی که این مسابقه را سازماندهی کرده، رخ داده است. اطلاعات بازیکنان ایسلند در این فهرست وجود نداشت، زیرا فدراسیون فوتبال این کشور مدارک شخصی بازیکنان خود را ارسال نکرده بود.

تیم ملی آرژانتین در گروه J جام جهانی قرار دارد و با تیم‌های الجزایر، اتریش و اردن همگروه است. نخستین بازی این تیم در برابر الجزایر، روز سه‌شنبه آینده، ساعت ۲۲ به وقت برزیل در کانزاس سیتی برگزار خواهد شد.

برنامه بازی‌های آرژانتین در جام جهانی:

- دور اول: آرژانتین - الجزایر، ۱۶ ژوئن، ساعت ۲۲، در کانزاس سیتی

- دور دوم: آرژانتین - اتریش، ۲۲ ژوئن، ساعت ۱۴، در دالاس

- دور سوم: اردن - آرژانتین، ۲۷ ژوئن، ساعت ۲۳، در دالاس

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