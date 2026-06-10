فرانسه؛ مدعی اصلی قهرمانی و آخرین رقص دشان پیش از جام جهانی
تیم ملی فوتبال فرانسه که در سالهای ۲۰۱۸ قهرمان و در سال ۲۰۲۲ نایب قهرمان جهان شده است، به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در جام جهانی پیش رو شناخته میشود. این در حالی است که همه چیز برای آخرین رقص دیدیه دشان، سرمربی این تیم، مهیا به نظر میرسد.
به گزارش ایلنا و به نقل از لکیپ، در دنیای فوتبال، برچسب «مدعی» به راحتی به تیمها چسبیده و گاهی اوقات میتواند بار سنگینی بر دوش آنها باشد. دشان در آغاز تمرینات تیم ملی در کلرفونتین سعی کرد تا از این برچسب فاصله بگیرد و به این نکته اشاره کند که تصور تیم ملی فرانسه به عنوان یک مدعی اصلی، دور از واقعیت و احتیاط لازم برای یک جام جهانی است که با چالشهای بیشتری همراه خواهد بود.
تاریخ نشان داده که تیمهای مدعی ممکن است در شرایطی غیرمنتظره با شکست مواجه شوند. به عنوان مثال، تیم ملی فرانسه که در سال ۱۹۹۸ قهرمان و در سال ۲۰۰۰ قهرمان اروپا شد، در جام جهانی ۲۰۰۲ بدون کسب حتی یک پیروزی از دور مسابقات کنار رفت. این موضوع نشاندهنده تأثیر منفی هیجان و انتظارات بر عملکرد تیمهاست.
تیم ملی فرانسه در سالهای اخیر در جام جهانی عملکرد ثابتی داشته و در چهار فینال از هفت دوره اخیر حضور داشته است. همچنین، پیروزیهای اخیر این تیم در برابر برزیل و کلمبیا نشاندهنده قدرت آنهاست. با وجود این، دشان باید با چالشهای جدیدی روبرو شود، به ویژه پس از شکست در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ که میتواند به عنوان یک محرک برای بازیکنان باقیمانده عمل کند.
با این حال، دلایل برای کاهش این خوشبینی کم است. علاوه بر چالشهای تاریخی مدعی بودن، تیم ملی فرانسه باید در دور گروهی با حریفانی مانند سنگال و نروژ روبرو شود. همچنین، سیستم تاکتیکی هجومی این تیم که حول محور بازیکنانی چون کیلیان امباپه و مایکل الیسی سازماندهی شده، میتواند به موفقیت آنها کمک کند.
در نهایت، با توجه به موفقیتهای اخیر پاریس و حضور بازیکنان باکیفیت در تیم ملی، فرانسه به عنوان یکی از دو یا سه مدعی اصلی قهرمانی در این جام جهانی ۴۸ تیمی شناخته میشود. دشان و تیمش باید فشار این انتظارات را مدیریت کنند تا بتوانند در این رقابتها موفق باشند.