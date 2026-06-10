اظهارنظر جالب بازیکن اسبق سلسائو:
با تمام احترام، آرژانتین جلوتر از برزیل نیست!
فیلیپه ملو، بازیکن سابق برزیلی، در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، به تحلیل شانس تیمها پرداخته و آرژانتین را در مقایسه با برزیل در جایگاه پایینتری قرار داده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از اولی، فیلیپه ملو در یک برنامه تلویزیونی در ایالات متحده، در مورد شانس تیمهای مختلف برای قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶ صحبت کرد و گفت: "با تمام احترام، امروز آرژانتین را جلوتر از برزیل نمیگذارم." او در این برنامه که به تحلیل مسابقات جام جهانی اختصاص دارد، به سه تیم دیگر به عنوان رقبای اصلی اشاره کرد: "فرانسه، اسپانیا و پرتغال."
ملو در ادامه توضیح داد که با وجود پیروزی آرژانتین در دوره اخیر، او هنوز بر این باور است که برزیل از نظر کیفیت بهتر است. او گفت: "آنها در این دوره ما را شکست دادند، اما من هنوز هم آرژانتین را بهتر از برزیل نمیبینم. این نظر من است."
این بازیکن همچنین ابراز امیدواری کرد که دو تیم در این جام جهانی به مصاف یکدیگر بروند تا فرصتی برای انتقامگیری از شکستهای گذشته داشته باشند. او به یادآوری بازیهای گذشته پرداخت و گفت: "آخرین دیدار ما در جام جهانی ۱۹۹۰ بود که آرژانتین با گل کلودیو پل کانگیای معروف پیروز شد."
در نهایت، لازم به ذکر است که آرژانتین در گروه J و برزیل در گروه C قرار دارند و تنها در صورت صعود به نیمهنهایی میتوانند با یکدیگر دیدار کنند.