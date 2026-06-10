مهمان ناخوانده در عکس تیمی آلمان برای جام جهانی ۲۰۲۶
تیم ملی آلمان در آستانه آغاز مسابقات جام جهانی، برای عکس رسمی خود در کارولینای شمالی حاضر شد و نکته جالب توجه، حضور یک بازیکن بیشتر از تعداد ثبتنامشدگان در این رقابتها بود.
به گزارش ایلنا و به نقل از گلوبو اسپورت، تیم ملی آلمان روز چهارشنبه برای عکس رسمی خود در شهر وینستون-سیلم، کارولینای شمالی، گرد هم آمد. در این عکس، ۲۷ بازیکن حضور داشتند که یک نفر بیشتر از فهرست ۲۶ نفره ثبتنامشده برای مسابقات بود. سرمربی، یولیان ناگلزمن، تصمیم گرفت یونس اوربیگ، دروازهبان ۲۲ ساله، را به عنوان دروازهبان چهارم به گروه اضافه کند.
منوئل نویر، اولیور باومن و الکساندر نوبل دروازهبانان اصلی تیم هستند و اوربیگ به عنوان بازیکن ذخیره در این تیم حضور دارد. او که در باشگاه بایرن مونیخ جانشین نویر محسوب میشود، در تمرینات تیم ملی آلمان در ایالات متحده شرکت کرده و در صورت بروز مصدومیت برای یکی از دروازهبانان اصلی، به فهرست تیم اضافه خواهد شد.
ناگلزمن در روند آمادهسازی برای سفر به ایالات متحده نگران وضعیت دروازهبانان بود، زیرا نویر در ۴۰ سالگی، پس از اعلام بازنشستگی از تیم ملی دو سال پیش، بار دیگر به تیم دعوت شده است. نویر با وجود اینکه هنوز در حال بهبودی از مصدومیت ساق پای خود است، به آمریکای شمالی سفر کرده و در این هفته به گروه ملحق شده است.
انتظار میرود نویر در نخستین دیدار آلمان در جام جهانی، روز یکشنبه برابر کوراسائو، به میدان برود. باومن که در طول مرحله انتخابی دروازهبان اصلی تیم بود، به احتمال زیاد جانشین او خواهد بود.
فهرست بازیکنان دعوتشده به تیم ملی آلمان به شرح زیر است:
دروازهبانها: اولیور باومن (هوفنهایم)، منوئل نویر (بایرن مونیخ) و الکساندر نوبل (اشتوتگارت).
مدافعان: والدیمار آنتون (بوروسیا دورتموند)، ناتانیل براون (فرانکفورت)، پاسکال گروس (برایتون)، یوشوا کیمیش (بایرن مونیخ)، فلیکس نمچا (بوروسیا دورتموند)، الکساندار پاولویچ (بایرن مونیخ)، دیوید راوم (لایپزیگ)، آنتونیو رودیگر (رئال مادرید)، نیکو شلوتربک (بوروسیا دورتموند)، آنجلو استیلر (اشتوتگارت)، جاناتان تاه (بایرن مونیخ) و مالیک تیاو (نیوکاسل).
هافبکها و مهاجمان: نادیام امیری (ماینس)، ماکسیمیلیان بایر (بوروسیا دورتموند)، لئون گورتسکا (بایرن مونیخ)، کای هاورتس (آرسنال)، آسان اوئدرائوگو (آر بی لایپزیگ)، جیمی لوئلینگ (اشتوتگارت)، جمال موسیالا (بایرن مونیخ)، لروی سانه (گالاتاسرای)، دنیز اونداو (اشتوتگارت)، فلوریان ویرتس (لیورپول) و نیک ولتماده (نیوکاسل).