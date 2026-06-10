بازیکنان کرواسی اسطورههای فوتبال را انتخاب کردند
بازیکنان تیم ملی فوتبال کروات که به جام جهانی دعوت شدهاند، بزرگترین اسطورههای فوتبال را انتخاب کردند. علاوه بر لوکا مودریچ، بهترین بازیکن کشور، تنها بازیکنی که بیش از یک بار یاد شده، رونالدینیو است.
به گزارش ایلنا، در این نظرسنجی، بازیکنان مختلف نظرات خود را اعلام کردند. به عنوان مثال، کاتارسکی به جیانلوئیجی بوفون، پاندور به ایکر کاسیاس، کالتا-کار به جرارد پیکه، لوکا سوسیچ و پتار سوسیچ هر دو به لوکا مودریچ، استانیسیچ به رونالدینیو، نیکولا ولایشیچ به رونالدینیو، کریستین جاکیچ به کاکا، مارتین ارلیچ به کریستیانو رونالدو، تونی فروک به لیونل مسی و ماتانوویچ به ماریو مانژوکیچ رأی دادند.
نامهای اصلی تیم تحت هدایت زلاتکو دالیچ، مانند مودریچ، کواچیچ و پریشیچ در این نظرسنجی که توسط فدراسیون فوتبال کرواسی منتشر شده، شرکت نکردهاند. این تیم از روز سهشنبه در ایالات متحده به سر میبرد و خود را برای جام جهانی آماده میکند.
کرواسی در گروه L قرار دارد و روز چهارشنبه در نخستین بازی خود به مصاف انگلستان خواهد رفت. این تیم همچنین در روزهای ۲۳ و ۲۷ این ماه با پاناما و غنا نیز دیدار خواهد کرد. تحت هدایت دالیچ، تیم ملی کرواسی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مقام نایب قهرمانی رسید و در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز به نیمهنهایی راه یافت. در دوره آمادهسازی برای جام جهانی ۲۰۲۶، این تیم همچنین نایب قهرمان لیگ ملتها شد.