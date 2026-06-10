به گزارش ایلنا، در این نظرسنجی، بازیکنان مختلف نظرات خود را اعلام کردند. به عنوان مثال، کاتارسکی به جیانلوئیجی بوفون، پاندور به ایکر کاسیاس، کالتا-کار به جرارد پیکه، لوکا سوسیچ و پتار سوسیچ هر دو به لوکا مودریچ، استانیسیچ به رونالدینیو، نیکولا ولایشیچ به رونالدینیو، کریستین جاکیچ به کاکا، مارتین ارلیچ به کریستیانو رونالدو، تونی فروک به لیونل مسی و ماتانوویچ به ماریو مانژوکیچ رأی دادند.

نام‌های اصلی تیم تحت هدایت زلاتکو دالیچ، مانند مودریچ، کواچیچ و پریشیچ در این نظرسنجی که توسط فدراسیون فوتبال کرواسی منتشر شده، شرکت نکرده‌اند. این تیم از روز سه‌شنبه در ایالات متحده به سر می‌برد و خود را برای جام جهانی آماده می‌کند.

کرواسی در گروه L قرار دارد و روز چهارشنبه در نخستین بازی خود به مصاف انگلستان خواهد رفت. این تیم همچنین در روزهای ۲۳ و ۲۷ این ماه با پاناما و غنا نیز دیدار خواهد کرد. تحت هدایت دالیچ، تیم ملی کرواسی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مقام نایب قهرمانی رسید و در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز به نیمه‌نهایی راه یافت. در دوره آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶، این تیم همچنین نایب قهرمان لیگ ملت‌ها شد.

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