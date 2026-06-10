بایلور اسکول، مرکز لوکس ورزشی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی
تیم ملی فوتبال اسپانیا بهزودی از مرکز اصلی خود برای آمادهسازی در جام جهانی ۲۰۲۶ بهرهبرداری خواهد کرد. این تیم تحت هدایت لوئیس د لا فنته در بایلور اسکول واقع در چاتانوگا، تنسی، تمرینات خود را آغاز خواهد کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از موندو دپورتیوو، تیم ملی فوتبال اسپانیا اکنون از مرکز اصلی خود برای هفتههای ابتدایی جام جهانی ۲۰۲۶ بهرهمند است. این تیم در بایلور اسکول، یک مجموعه آموزشی و ورزشی با استانداردهای بالا، تمرین خواهد کرد و در صورت صعود به مرحله بعد، در روزهای پیش از برگزاری مرحله یکهشتم نهایی نیز در این مکان خواهد ماند.
فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) از مدتها قبل به دنبال یک پایگاه عملیاتی برای این تورنمنت بود. در نهایت، سه گزینه شامل بایلور اسکول، یک مرکز در فلوریدا و دیگری در کالیفرنیا در نظر گرفته شد. اما با توجه به اینکه دو بازی ابتدایی اسپانیا در آتلانتا برگزار خواهد شد، تصمیمگیری تسریع شد و چاتانوگا بهعنوان گزینه نهایی انتخاب گردید.
این مجموعه دارای بیش از ۲۸۰ هکتار امکانات است و از فناوری و تجهیزات پیشرفتهای برای تمرینات فیزیکی، بهبود و پیشگیری از آسیبها برخوردار است. برای تطبیق محیط با نیازهای تیم، فدراسیون نزدیک به ۹۰۰۰ کیلوگرم تجهیزات از اسپانیا به این مرکز منتقل کرده است تا ۲۶ بازیکن ملی بتوانند با همان ابزار و منابعی که معمولاً استفاده میکنند، تمرین کنند.
در سالن ورزشی این مرکز، پیامهای انگیزشی برای تقویت روحیه تیم نصب شده است که یکی از آنها بهویژه قابل توجه است: «هیچ میانبری به سوی عظمت وجود ندارد، این مسیر با فداکاری ساخته میشود و با قلب نگهداری میشود.»
بازیکنان به امکاناتی نظیر سالن ورزشی، مناطق مخصوص تقویت عضلات، فضاهای بهبودی، منطقه آبی و تجهیزات مکمل برای بهینهسازی عملکرد دسترسی خواهند داشت. همچنین فضاهایی برای تفریح و استراحت، از جمله یک منطقه گلف، در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
در این محیط، یاد و خاطره ماریّا کاآمانو، هوادار جوانی که بهطور نزدیک با تیم ملی در فتح یورو ۲۰۲۰ همراه بود و امسال بر اثر بیماری درگذشت، نیز گرامی داشته خواهد شد. تصویر او در این مجموعه به یک نماد عاطفی در طول تمرینات تبدیل شده است.
از نظر ورزشی، یکی از جذابیتهای بزرگ این مرکز، دو زمین تمرین آن است که هر دو در شرایط ایدهآل و آماده برای برگزاری جلسات تمرینی تیم ملی اسپانیا در آغاز مسابقات هستند.
بایلور اسکول یک مرکز آموزشی معتبر با سیستم خوابگاهی است که دانشآموزان میتوانند در طول سال تحصیلی در آن اقامت داشته باشند. هزینههای تحصیل در این مرکز بین ۳۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار در سال متغیر است و بسته به پروفایل دانشآموز و خدمات انتخابی متفاوت است. این مرکز علاوه بر شهرت علمی خود، به ورزش اهمیت زیادی میدهد و دارای امکاناتی برای رشتههای مختلفی از جمله فوتبال، فوتبال آمریکایی، تنیس، شنا، دو و میدانی و گلف است.
انتخاب بایلور اسکول توسط RFEF بهدلیل ویژگیهای آن بهعنوان یک مرکز ورزشی با عملکرد بالا بوده است. زیرساختها، کیفیت امکانات و تنوع خدمات موجود، این امکان را فراهم میآورد که ورزشکاران از رشتههای مختلف بتوانند در بالاترین سطح تمرین کنند، عاملی که بهطور قابل توجهی در انتخاب این مجموعه در چاتانوگا بهعنوان خانه اسپانیا در آغاز جام جهانی مؤثر بوده است.