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آخرین وضعیت یامال برای بازگشت به ترکیب اسپانیا

آخرین وضعیت یامال برای بازگشت به ترکیب اسپانیا
کد خبر : 1797221
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آیتور کارانکا، مدیر فنی فدراسیون فوتبال اسپانیا، درباره وضعیت لامین یامال، بازیکن جوان بارسلونا، ابراز آرامش کرد و تأکید داشت که همکاری نزدیکی میان فدراسیون و باشگاه برای مدیریت روند بهبودی او وجود دارد.

به گزارش ایلنا و به نقل از موندو دپورتیوو، کارانکا در یک کنفرانس خبری در محل تمرین تیم ملی اسپانیا در مدرسه بیلر گفت: «همه ما در حال بررسی بهترین زمان برای بازگشت لامین هستیم.» او همچنین به رابطه خوب خود با بویان و دکو اشاره کرد و افزود: «مهم است که شفافیت وجود داشته باشد. ما با خدمات پزشکی بارسلونا در ارتباط هستیم و همه در حال بررسی زمان مناسب برای بازگشت او هستیم.»

کارانکا همچنین از استعداد و شخصیت لامین یامال تمجید کرد و گفت: «او دارای شادی ذاتی است و در زمین بازی نیز با کیفیت و طراوت خود می‌تواند دوران جدیدی را رقم بزند.»

مدیر فنی فدراسیون در ادامه به وضعیت سایر بازیکنانی که دچار مصدومیت هستند، از جمله نیکو ویلیامز و ویکتور مونیوز، اشاره کرد و تأکید داشت که تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده سرمربی خواهد بود. او گفت: «این یکی از موفقیت‌های تیم است که خدمات پزشکی و کادر فنی به خوبی وضعیت هر بازیکن را بررسی می‌کنند.»

کارانکا همچنین درباره نقش اسپانیا در جام جهانی پس از قهرمانی در یورو ۲۰۲۴ صحبت کرد و گفت: «برنده شدن یک نیاز نیست، بلکه یک آرزو است که همه ما داریم. این نشان‌دهنده کار خوبی است که فدراسیون در سال‌های اخیر انجام داده است.»

او در پایان از پذیرش فشار ناشی از قرار گرفتن در جمع مدعیان قهرمانی سخن گفت و افزود: «ما این موضوع را به طور طبیعی می‌پذیریم و می‌دانیم که رقبای دیگری نیز برای قهرمانی وجود دارند.»

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