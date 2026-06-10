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انتقال پادشاه شمال: سوردوت، شماره ۹ جدید یوونتوس

انتقال پادشاه شمال: سوردوت، شماره ۹ جدید یوونتوس
کد خبر : 1797220
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الکساندر سوردوت، مهاجم نروژی، به عنوان شماره ۹ جدید یوونتوس انتخاب شده و قراردادش با این تیم به زودی نهایی خواهد شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از توتو اسپورت، الکساندر سوردوت، مهاجم نروژی و بازیکن مورد نظر لوچانو اسپالتی پس از جدایی دوشان ولاهوویچ، به یوونتوس پیوسته و قرارداد سه ساله‌ای تا سال ۲۰۲۹ با این باشگاه امضا کرده است. این در حالی است که مذاکرات با اتلتیکو مادرید برای انتقال او همچنان ادامه دارد و دو باشگاه در حال مذاکره بر سر مبلغ انتقال هستند.

سوردوت که در حال حاضر در مسابقات جهانی فوتبال در ایالات متحده، مکزیک و کانادا با تیم ملی نروژ حضور دارد، به توافقی برای پیوستن به یوونتوس دست یافته است. این مهاجم ۲۸ ساله که در سال ۱۹۹۵ به دنیا آمده، در حال حاضر با قراردادی به ارزش چهار میلیون یورو در سال به یوونتوس خواهد پیوست.

با این حال، هنوز توافق نهایی با اتلتیکو مادرید حاصل نشده است. یوونتوس پیشنهاد ۲۵ میلیون یورویی را ارائه کرده، در حالی که اتلتیکو ۳۵ میلیون یورو درخواست کرده است. با وجود فاصله قیمتی، دو باشگاه به دنبال رسیدن به توافق هستند و روابط بین آنها بسیار خوب است.

سوردوت که در تاریخ ۵ دسامبر ۱۹۹۵ در تروندهایم به دنیا آمده، کار خود را در باشگاه روزنبرگ آغاز کرد و پس از تجربه‌های مختلف در اروپا، به عنوان یک گلزن موفق شناخته شده است. او در دوران بازی خود در تیم‌های مختلفی از جمله گرانینگن، کریستال پالاس و ترابزون‌اسپور به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است.

این مهاجم نروژی همچنین به خاطر دوستی‌اش با ارلینگ هالند، مهاجم فعلی منچسترسیتی، شناخته می‌شود و هالند او را با لقب "پادشاه شمال" خطاب کرده است. سوردوت و هالند اکنون به عنوان دو بازیکن کلیدی تیم ملی نروژ در مسابقات جهانی به میدان خواهند رفت.

 

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