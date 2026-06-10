به گزارش ایلنا و به نقل از کوریه‌ره دلو اسپورت، این آهنگ که با نام هنری «وی ۴۵» منتشر شده، به همراه تریپر یانگ تولید شده و موزیک‌ویدئوی آن در پارکینگ سن‌سیرو فیلم‌برداری شده است. این انتخاب در شرایطی انجام شده که رابطه لئو با باشگاه میلان و هواداران در وضعیت حساسی قرار دارد. در متن این آهنگ، جمله‌ای وجود دارد که بلافاصله توجه‌ها را به خود جلب کرد: «این لحظه من است. تا زمانی که پیروز نشوم، خون می‌زنم.» واکنش هواداران میلان به این موضوع چندان طول نکشید و پیام منتشرشده از سوی میلان در شبکه‌های اجتماعی به مناسبت تولد شماره ۱۰، که با تصویری از این مهاجم در لباس میلان همراه بود، بار دیگر بحث‌ها را داغ کرد.

هواداران میلان در شبکه‌های اجتماعی به شدت از این موضوع انتقاد کردند و نارضایتی خود را از فصل ناامیدکننده لئو و حواشی اخیر پیرامون آینده او نشان دادند. یکی از پرسش‌های پرتکرار در میان نظرات این بود: «آیا باید به او تبریک بگوییم؟»؛ سوالی که نشان می‌دهد رابطه میان بازیکن و بخشی از هواداران به شدت آسیب دیده است. در همین حال، آینده لئو همچنان نامشخص است؛ او قرار است در جام جهانی همراه تیم ملی پرتغال به میدان برود و هنوز با میلان قرارداد دارد، اما گمانه‌زنی‌ها درباره نقل‌وانتقالات او همچنان ادامه دارد.

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