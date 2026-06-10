سرگرمیهای تیم ملی آلمان پیش از آغاز جام جهانی
تیم ملی فوتبال آلمان در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، با استفاده از بازیهای معروف، زمان خود را در ایالات متحده سپری میکند. بازیکنان این تیم در حال لذت بردن از بازیهایی چون اونو و لودو ثبت شدهاند.
به گزارش ایلنا و به نقل از گلوبو اسپورت، هتل محل اقامت تیم ملی آلمان در جام جهانی، یک قلعه لوکس است که در دهه ۱۹۲۰ ساخته شده است. بازیکنان این تیم، از جمله فلیکس نمچا و مالیک تیاو، در حین سفر و تمرکز در ایالات متحده، به بازیهای معروفی که مورد توجه عموم قرار دارد، سرگرم شدهاند.
بازی اونو، که هدف آن این است که بازیکن بدون هیچ کارتی در دست به پایان برسد، و بازی لودو، که در آن بازیکنان باید مهرههای خود را به مرکز تخته حرکت دهند، از جمله سرگرمیهای این تیم هستند. همچنین، به گفته روزنامه بیلد آلمان، بازی ویزارد نیز به ویژه در زمان جابهجایی یا در اقامت در وینستون-سیلم، کارولینای شمالی، بازیکنان را سرگرم کرده است.
تیم ملی آلمان روز یکشنبه در ساعت ۱۴ به وقت برزیل، در هیوستون به مصاف تیم ملی کوراسائو خواهد رفت. این تیم که آخرین بار در سال ۲۰۱۴ قهرمان جهان شده است، به دنبال این است که برای نخستین بار پس از ناکامی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، از مرحله گروهی صعود کند.