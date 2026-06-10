به گزارش ایلنا، ودات موریقی فصلی استثنایی را با مایورکا پشت سر گذاشت. مهاجم ۳۲ ساله کوزوویی فصل اخیر لالیگا را با ۲۳ گل به پایان رساند و تنها دو گل کمتر از کیلیان امباپه، آقای گل مسابقات، به ثمر رساند. ثبت این آمار در تیمی که در نهایت به دسته پایین‌تر سقوط کرد، ارزش کار او را نشان می‌دهد. اگر گل‌های از روی نقطه پنالتی را حذف کنیم، آمار گلزنی موریقی حتی از ستاره فرانسوی هم بهتر است.

موریقی علاوه بر قدرت تمام‌کنندگی، یکی از بهترین بازیکنان اروپا در نبردهای هوایی است. سقوط مایورکا ماندن این مهاجم را در اسپانیا غیرممکن کرد و حالا او در آستانه بازگشت به فنرباغچه است؛ تیمی که در فصل ۲۰-۲۰۱۹ هم پیراهن آن را بر تن داشت.

فنرباغچه برای این انتقال ۱۵ میلیون یورو در سه قسط پرداخت می‌کند و مایورکا ۱۰ درصد از حق فروش آینده را در اختیار خواهد داشت. این توافق جنجال بزرگی در اسپانیا به پا کرده است. هواداران مایورکا معتقدند باشگاه باید رقم بسیار بالاتری دریافت می‌کرد. از آنجا که طبق قرارداد قبلی لاتزیو ۴۵ درصد از سود فروش این بازیکن را سهم می‌برد، مایورکا از این ۱۵ میلیون یورو تنها حدود ۴ میلیون یورو درآمد خالص خواهد داشت که برای دومین گلزن برتر لالیگا رقمی ناچیز است.

در سوی مقابل، هواداران فنرباغچه هم از این انتقال راضی نیستند. آنها پرداخت ۱۵ میلیون یورو برای یک مهاجم ۳۲ ساله را بیش از حد می‌دانند و معتقدند مدیران باشگاه به جای تکیه بر نوستالژی و خریدهای تکراری، باید روی گزینه‌های جوان‌تر سرمایه‌گذاری می‌کردند.

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