به گزارش ایلنا و به نقل از اولی، در ارزیابی دو بازی اخیر تیم ملی آرژانتین پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، والنتین بارکو یکی از بازیکنانی بود که بیشترین بهره را از فرصت بازی در این دو دیدار دوستانه مقابل هندوراس و ایسلند برد. اگرچه لیونل مسی در ۲۱ دقیقه‌ای که در میدان بود، عملکرد درخشانی داشت، اما بارکو که مسئولیت باز کردن دروازه را بر عهده داشت، احتمالاً می‌توانست به عنوان بهترین بازیکن میدان شناخته شود.

شریک زندگی بارکو، یاز جاورگو، بلافاصله پس از گلزنی او در دقیقه ۱-۰ برای آرژانتین، پیامی که بارکو چند ساعت قبل از بازی برایش ارسال کرده بود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت. او در این پیام نوشته بود: "داره که امروز گل می‌زنم." و پس از گل، یاز به این استعداد پنهان بارکو اشاره کرد و گفت: "هرگز اشتباه نمی‌کند."

بارکو با گلزنی‌اش در این بازی، دومین گل خود را برای تیم ملی آرژانتین به ثمر رساند. او با یک شوت دقیق از خارج محوطه جریمه، دروازه حریف را شکست و در ۲۱ سالگی، از فرصت دومین بازی خود به عنوان بازیکن اصلی در تیم ملی بهره برد. گل قبلی او در استادیوم بمبونرا، جایی که به فوتبال حرفه‌ای خود آغاز کرده بود، مقابل زامبیا به ثمر رسیده بود.

بارکو در هر دو بازی دوستانه تیم ملی قبل از جام جهانی عملکردهای قابل توجهی داشت. در برابر هندوراس، او همیشه به عنوان یاری‌رسان عمل کرد و به خوبی در کنار پالاسیوس بازی کرد. همچنین، با وجود اینکه موقعیتی برای گلزنی نداشت، چندین بار به محوطه جریمه نزدیک شد.

در بازی دوم، او با شوتی به سمت اولین تیرک دروازه، دروازه‌بان ایسلند را غافلگیر کرد. بارکو همچنین در تلاش برای بازپس‌گیری توپ در حمله، به سرعت به دنبال هم‌تیمی‌هایش بود.

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