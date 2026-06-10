به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال مصر کارش در گروه هفتم جام جهانی 2026 را دوشنبه شب هفته آینده با انجام نخستین مسابقه مقابل بلژیک آغاز می‌کند و پس از آن به ترتیب به مصاف تیم‌های نیوزیلند و ایران خواهد رفت که هافبک 27 ساله مصر امیدوار است به موفقیت برسند.

عطیه در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: «حضور در جام جهانی رویای هر بازیکنی از کودکی است و من بعد از سال‌ها تلاش و فداکاری به این هدف رسیدم. بازی کنار محمد صلاح نیز برای من یک افتخار بزرگ است.»

او ادامه داد: «می‌توانیم در جام جهانی عملکرد خوبی داشته باشیم و نمایش‌های خوبی ارائه کنیم، همان‌طور که در بازی‌های دوستانه اخیر نشان دادیم.»

این بازیکن همچنین با احترام به تصمیمات کادر فنی مصر درباره فهرست نهایی بازیکنان، تأکید کرد که تیم از نظر روحی و فنی در شرایط خوبی قرار دارد.

مروان عطیه در پایان پیش‌بینی کرد مصر در دیدار افتتاحیه برابر بلژیک یا با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد یا بازی با تساوی یک بر یک خاتمه پیدا کند.

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