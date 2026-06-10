تاتنهام دست روی ستاره بورنموث گذاشت
تاتنهام با انتشار ویدیویی متفاوت و احساسی، از تازهترین خرید خود رونمایی کرد.
تاتنهام بار دیگر به آرژانتین نگاه کرد و این بار برای تقویت تجربه و اعتبار خود در خط دفاعی، مارکوس سنسی را به عنوان جدیدترین خرید خود معرفی کرد. این مدافع ۲۹ ساله به عنوان همتیمی کریستین رومرو به تیمی پیوسته که به تقویت هویت آرژانتینی خود ادامه میدهد.
سنسی که پس از پایان قراردادش با بورنموث به صورت آزاد به تاتنهام پیوسته، در این تیم به یکی از مدافعان قابل اعتماد لیگ برتر تبدیل شده بود. پس از سه فصل درخشان در جنوب انگلستان، این بازیکن سابق سان لورنزو و فاینورد به شمال لندن نقل مکان کرده و قرار است پیراهن یکی از باشگاههای معتبر فوتبال انگلیس را بر تن کند.
این معرفی به دور از روال معمول بود. تاتنهام تصمیم گرفت تا پیوستن سنسی را با یک ویدیو احساسی که توسط اوسوالدو آردیلس، یکی از بزرگترین افسانههای این باشگاه و پیشگام حضور آرژانتینیها در فوتبال انگلیس، روایت شده، اعلام کند. در این تصاویر، آردیلس به مرور تاریخچه خود در باشگاه و میراث بازیکنان آرژانتینی که در تاتنهام اثرگذار بودهاند، میپردازد و سپس به سنسی خوشامد میگوید.
آردیلس در این ویدیو میگوید: "همیشه دوست دارم آرژانتینیها را در انگلستان ببینم. اما اینکه نماینده تاتنهام باشند، برایم بسیار بیشتر خوشایند است." این جمله روحیهای را که در این معرفی پر از نماد وجود دارد، به خوبی خلاصه میکند.
سنسی با بیش از ۱۰۰ بازی در بالاترین سطح فوتبال انگلیس، به باشگاهی پیوسته که آرزوهای بزرگی دارد و با چالش رقابت برای کسب جایگاههای برتر در لیگ برتر و مسابقات بینالمللی روبرو خواهد بود.