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۱۲ تیمی که هیچ شانسی برای قهرمانی در جام جهانی ندارند/ ایران هم هست!

۱۲ تیمی که هیچ شانسی برای قهرمانی در جام جهانی ندارند/ ایران هم هست!
کد خبر : 1797209
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طبق پیش‌بینی‌های یک سوپرکامپیوتر، ۱۲ تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ هیچ شانسی برای قهرمانی ندارند.

به گزارش ایلنا و به نقل از اولی، با نزدیک شدن به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، این سوپرکامپیوتر با نام «پریدیکت‌آی‌ای» که با هوش مصنوعی کار می‌کند، پیش‌بینی‌هایی را درباره تیم‌های مختلف ارائه داده است. این ابزار روزانه ۲۵۰ هزار شبیه‌سازی انجام می‌دهد و در حالی که توجهات بیشتر به تیم‌های بزرگ معطوف است، ۱۲ تیم با ۰ درصد شانس برای قهرمانی شناسایی شده‌اند.

در این فهرست، تیم‌های کاپ‌ورد، کوراسائو و اردن که هر سه برای نخستین بار در این جام جهانی شرکت می‌کنند، به چشم می‌خورند. همچنین تیم‌هایی مانند هایتی، پاناما، نیوزیلند، ایران و عراق نیز در این گروه قرار دارند. جالب است که تیم‌هایی مانند استرالیا، آفریقای جنوبی، تونس و عربستان سعودی که سابقه‌ای در این مسابقات دارند نیز در این فهرست قرار گرفته‌اند. از دیگر تیم‌های با شانس پایین می‌توان به ازبکستان (۰.۱ درصد)، قطر و کانادا (هر کدام ۰.۲ درصد) اشاره کرد.

احتمالات هر تیم از طریق سه بُعد اطلاعاتی به دست می‌آید: تاریخچه عملکرد در جام جهانی، رتبه‌بندی فعلی فیفا و ارزیابی اقتصادی بازیکنان. «پریدیکت‌آی‌ای» به جای ارائه یک پیش‌بینی واحد، کل تورنمنت را ۲۵۰ هزار بار شبیه‌سازی می‌کند و نتایج را به صورت توزیع آماری از تمام سناریوهای ممکن ارائه می‌دهد. هرچه یک تیم در این شبیه‌سازی‌ها بیشتر قهرمان شود، شانس واقعی آن برای قهرمانی در واقعیت نیز بالاتر خواهد بود.

 

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