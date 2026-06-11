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گزارش ویژه از ششمین جام جهانی اوچوا: همچنان هیجان‌زده‌ام

گزارش ویژه از ششمین جام جهانی اوچوا: همچنان هیجان‌زده‌ام
کد خبر : 1797206
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گلیمر اوچوا، دروازه‌بان مشهور مکزیکی، برای ششمین بار در جام جهانی فوتبال شرکت می‌کند و از این تجربه جدید ابراز خوشحالی کرده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از گلوبو اسپورت، اوچوا که در تاریخ فوتبال مکزیک به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دروازه‌بان‌ها شناخته می‌شود، این پنجشنبه با بازی مقابل آفریقای جنوبی، ششمین حضور خود در جام جهانی را آغاز می‌کند. این دستاوردی است که تنها او، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو به آن دست یافته‌اند.

اوچوا در این باره گفت: "در مورد خودم، هیجان‌زده و خوشحال هستم که این فصل جدید از زندگی‌ام آغاز می‌شود. به عنوان یک جام جهانی دیگر در حال نزدیک شدن است. همان‌طور که بارها گفته‌ام، رسیدن به ششمین جام جهانی آسان نبوده و من به اندازه بار اول هیجان‌زده‌ام."

این دروازه‌بان در جام‌های جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ به عنوان دروازه‌بان اصلی تیم ملی مکزیک بازی کرده است، اما در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ به میدان نرفته بود. او در حال حاضر به عنوان گزینه‌ای غیرقطعی برای پست دروازه‌بانی در جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان می‌رود و احتمالاً به عنوان ذخیره خوزه رائول رنجل بازی خواهد کرد.

با این حال، اوچوا همچنان در جامعه مکزیکی و در تیم ملی از احترام بالایی برخوردار است. او به تازگی پرچم مکزیک را از دست کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، دریافت کرده است.

اوچوا در سال ۲۰۲۵ بدون دعوت به تیم ملی گذراند، اما در اردیبهشت‌ماه سال جاری برای بازی دوستانه مقابل استرالیا دعوت شد و توانست به لیست نهایی برای جام جهانی ۲۰۲۶ راه یابد.

گیل مورا، بازیکن جوان ۱۷ ساله تیم ملی، درباره اوچوا گفت: "به طور صادقانه، ممو یکی از الگوهای من است، زیرا از کودکی همیشه او را در دروازه می‌دیدم و حالا توانایی بازی در کنار او را دارم."

اوچوا در سال ۲۰۰۵ و در سن ۲۰ سالگی برای اولین بار به تیم ملی دعوت شد و از آن زمان به یکی از چهره‌های کلیدی فوتبال مکزیک تبدیل شده است. زاگرینیو، بازیکن سابق برزیلی که اوچوا را به تیم اصلی آمریکا معرفی کرد، در این باره گفت: "من به ممو اوچوا فرصت دادم. او آماده است و شرایط خوبی دارد."

 

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