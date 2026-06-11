تعیین ترکیب برزیل: نقش ویژه آنچلوتی برای دانیلو و الکس ساندرو

به گزارش ایلنا و به نقل از گلوبو اسپورت، در تمرین صبح امروز (چهارشنبه)، آنچلوتی ترکیبی از بازیکنان اصلی و ذخیره را به کار گرفت و نشانه‌هایی از ترکیب برزیل که روز شنبه ساعت ۱۹ به وقت برازیلیا به میدان خواهد رفت، ارائه داد. در برخی از دقایق، آنچلوتی خط دفاعی را با دانیلو، گابریل ماگالهاس، مارکینیوش و الکس ساندرو چید و این نشان می‌دهد که مدافعان کناری تیم فلامنگو در آغاز بازی حضور خواهند داشت.

پست‌های دفاعی به عنوان نقاط مبهمی شناخته می‌شدند و ایبانز و داگلاس سانتوس نیز برای کسب جایگاه در این ترکیب رقابت می‌کردند.

تیم برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه C قرار دارد که شامل اسکاتلند و هایتی نیز می‌شود.

در خط میانی، انتظار می‌رود برزیل با کاسمیرو و برونو گیمارایس، به همراه لوکاس پاکتا، رافینیا، وینی جونیور و ماتئوس کونا به میدان برود. با این حال، در تمرین امروز، لوئیز هنریکه و دیگر بازیکنان نیز در این بخش آزمایش شدند.

هنوز دو تمرین دیگر قبل از دیدار با مراکش باقی مانده است که آنچلوتی باید در آن‌ها ترکیب نهایی را تأیید کند. ترکیب احتمالی برزیل برای آغاز جام جهانی به این شکل است: آلیسون، دانیلو، گابریل ماگالهاس، مارکینیوش و الکس ساندرو؛ کاسمیرو و برونو گیمارایس؛ لوکاس پاکتا، رافینیا، وینی جونیور و ماتئوس کونا.

در تمرین امروز همچنین بازیکنان به آنچلوتی که تولدش بود، تبریک گفتند و کارگردان آمریکایی اسپایک لی نیز به این تمرین حضور داشت.

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