یکلاس اتامندی و تماس کلیدی برای پیوستن به ریور: من را متقاعد کرد...

به گزارش ایلنا و به نقل از اولی، اتامندی به قدری مضطرب بود که منتظر بازگشت از جام جهانی نشد تا قراردادش را در دفتر باشگاه ریور امضا کند. با در دست داشتن کارت انتقال، او می‌توانست زمان بیشتری را صرف کند، اما تصمیمش گرفته شده بود. نیکلاس اتامندی، رویای کودکی‌اش را که با دوستانش با پیراهن قرمز بازی می‌کرد، محقق کرد و در ساعات پایانی پیش از پیوستن به تیم ملی آرژانتین، قراردادش را با ریور امضا کرد. این انتقال، اولین خرید بسیار مورد انتظار در باشگاه ریور بود و تماس کلیدی که او از چاکو (ادواردو کوده) دریافت کرد، تمایل او را برای بازگشت به کشور بیشتر کرد.

او در این باره گفت: "همان‌طور که همه می‌دانند، من هوادار هستم. تصمیم‌گیری آسان بود، البته. اما در مورد من، چاکو به محض اینکه به عنوان سرمربی منصوب شد، یعنی دو هفته بعد، با من تماس گرفت و من را متقاعد کرد." این تماس برای اتامندی در برنامه‌ریزی بازگشتش به آرژانتین بسیار مهم بود.

این مدافع ۳۸ ساله که در بنفیکا به عنوان کاپیتان در ۴۹ بازی فصل گذشته با میانگین ۸۸ دقیقه بازی کرد، از سوی باشگاه پرتغالی پیشنهاد تمدید قرارداد به مدت یک سال دیگر دریافت کرد و ژوزه مورینیو (که اکنون در رئال مادرید است) نیز به‌طور عمومی او را ستایش کرد. با این حال، شنیدن صدای چاکو بر احساسات او تأثیر گذاشت و او را به سمت خداحافظی‌ای سوق داد که به دلیل تمام تجربیاتش به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی بنفیکا آسان نبود.

او افزود: "او از من حمایت کرد و همیشه خوب است که مربی با شما تماس بگیرد و شما را بخواهد. هیچ شکی برای بازگشت به آرژانتین نداشتم." این مدافع باتجربه، اولین بمب نقل و انتقالات ریور و فوتبال محلی بود و قرارداد ۱۸ ماهه‌اش را با رئیس باشگاه، استفانو دی کارلو، امضا کرد.

برای رسیدن به این قرارداد، تلاش‌های هر دو طرف ضروری بود. از طرف مدافع ۳۸ ساله که تماس چاکو تأثیر عمیقی بر او گذاشت و باعث شد پیشنهاد وسوسه‌انگیز النصر کریستیانو رونالدو را رد کند. و از طرف مدیریت ریور که درک کرد این بهترین زمان برای انجام این انتقال است، پس از مذاکرات طولانی و با رعایت تمام مراحل لازم برای ورود یک بازیکن با این ابعاد به فوتبال آرژانتین.

اگر اتامندی خوشحال است، چاکو نیز از این انتقال بسیار راضی است و او را یک عنصر حیاتی برای شکل‌دهی به ریور مورد نظرش می‌داند تا بتواند در نیمه دوم سال در تمامی جبهه‌ها رقابت کند. او قبلاً به وضوح گفته بود: "او بازیکن بسیار مهمی است، هنوز هم در سطح بالایی قرار دارد و یک رهبر طبیعی است. امیدوارم بتوانیم او را داشته باشیم. او بازیکن مهمی خواهد بود. من از کار کردن با افرادی که دارم خوشحالم. اگر بخواهم چیزی به هواداران بگویم، این است که ما چیزی زیبا خواهیم ساخت."

اتامندی همچنین عملکرد تیم ملی را در دیدارهای دوستانه پیش از جام جهانی مورد بررسی قرار داد.

انتهای پیام/