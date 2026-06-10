به گزارش ایلنا و به نقل از اول، مراسم افتتاحیه این رویداد بزرگ فوتبالی روز پنجشنبه با دیدار تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزتکا برگزار خواهد شد و در جریان آن یاد و میراث این دو چهره ماندگار فوتبال مورد تجلیل قرار می‌گیرد. این برنامه از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی آغاز می‌شود و به عنوان نقطه آغاز یکی از تاریخی‌ترین دوره‌های جام جهانی با حضور ۴۸ تیم و میزبانی مشترک ایالات متحده و کانادا در نظر گرفته شده است.

در این مراسم، توجه ویژه‌ای به دیه‌گو مارادونا، کاپیتان و ستاره تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۱۹۸۶، خواهد شد. نمایش درخشان او در آن رقابت‌ها و قهرمانی آرژانتین پس از پیروزی در دیدار نهایی مقابل آلمان غربی، همچنان از به‌یادماندنی‌ترین لحظات تاریخ فوتبال به شمار می‌رود. همچنین پیش‌بینی می‌شود تعدادی از بازیکنان سابق و چهره‌های شناخته‌شده فوتبال جهان نیز در این مراسم حضور داشته باشند.

پله نیز از دیگر اسطوره‌هایی است که در این مراسم مورد تقدیر قرار خواهد گرفت. او در سال ۱۹۷۰ در ورزشگاه آزتکا موفق به فتح جام جهانی شد و نام خود را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های تاریخ فوتبال ثبت کرد. تصویر او در حالی که جام قهرمانی را در مکزیک بالای سر برده است، همچنان یکی از نمادهای ماندگار ورزش جهان محسوب می‌شود.

مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ تنها در مکزیک برگزار نخواهد شد. با توجه به برگزاری این رقابت‌ها به میزبانی سه کشور، کانادا و ایالات متحده نیز برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده‌اند. در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۲ خرداد ۱۴۰۵)، مراسمی در تورنتو با حضور هنرمندانی همچون مایکل بوبله و آلنیس موریستت برگزار خواهد شد. همچنین در ادامه، لس‌آنجلس میزبان مراسم دیگری خواهد بود که در آن هنرمندانی مانند کتی پری و آنیتا حضور خواهند داشت.

جام جهانی ۲۰۲۶ با دو دیدار افتتاحیه در گروه A آغاز می‌شود. دیدار مکزیک و آفریقای جنوبی از ساعت ۱۶:۰۰ به وقت آرژانتین در ورزشگاه آزتکا برگزار خواهد شد و پس از آن، تیم‌های کره جنوبی و جمهوری چک از ساعت ۲۳:۰۰ در گوادالاخارا به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

تیم ملی آرژانتین در گروه J قرار گرفته و نخستین دیدار خود را در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵) برابر الجزایر برگزار خواهد کرد. تیم ملی برزیل نیز در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۳ خرداد ۱۴۰۵) مقابل مراکش به میدان خواهد رفت.

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