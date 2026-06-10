به گزارش ایلنا و به نقل از لکیپ، همزمان با آغاز جام جهانی فوتبال، تیم ملی روسیه همچنان از حضور در تمامی رقابت‌های بین‌المللی محروم است. این محرومیت در پی جنگ اوکراین اعمال شد و در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ (۹ اسفند ۱۴۰۰)، چهار روز پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، فیفا و یوفا به صورت رسمی اعلام کردند که تمامی تیم‌های ملی و باشگاه‌های روسی از حضور در مسابقات اروپایی تعلیق شده‌اند.

الکساندر دیوکو، رئیس فدراسیون فوتبال روسیه، در یک نشست خبری اعلام کرد که تیم ملی این کشور در تاریخ‌های بین‌المللی پیش رو هیچ مسابقه‌ای برگزار نخواهد کرد و تنها یک جلسه تمرینی به همراه دیدار با هواداران در ورزشگاه دینامو مسکو در برنامه خواهد داشت. این نخستین بار است که روسیه از حضور در یک دوره بین‌المللی بازمی‌ماند. همچنین تلاش این کشور برای برگزاری مسابقات دوستانه با تیم‌هایی مانند پاکستان به دلیل کمبود زمان لازم برای آماده‌سازی، به نتیجه نرسیده است.

در چهار سال گذشته، بیش از ۵۰۰ هزار نفر در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین جان خود را از دست داده‌اند و بسیاری از کشورها نیز به دلیل تصویر منفی روسیه، از رویارویی با این کشور خودداری می‌کنند. در این میان، برخی از مسئولان فوتبال جهان از جمله جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، به دنبال کاهش تحریم‌ها و فراهم شدن شرایط بازگشت روسیه به رقابت‌ها هستند.

با این وجود، این اظهارات با واکنش منفی مقام‌های اوکراینی روبه‌رو شده است. آندری سیبیگا، وزیر امور خارجه اوکراین، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ۶۷۹ کودک اوکراینی به دلیل جنگ دیگر امکان بازی فوتبال را نخواهند داشت.

روسیه در شرایط فعلی همچنان به دنبال برگزاری دیدارهای دوستانه است و از فرصت‌های موجود برای بازی با تیم‌های کوچک‌تر استفاده می‌کند. تیم ملی این کشور طی سال‌های اخیر مقابل تیم‌هایی مانند بلاروس، ازبکستان و ایران به میدان رفته است. در همین حال، والری کارپین، سرمربی تیم ملی روسیه، ابراز امیدواری کرده است که تیمش در آینده بتواند برابر تیم‌های مطرح جهان رقابت کند، اما شرایط کنونی چنین امکانی را فراهم نمی‌کند.

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