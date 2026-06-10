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حذف مجوز سفر یک هوادار اسکاتلندی یک ساعت قبل از پرواز به آمریکا

حذف مجوز سفر یک هوادار اسکاتلندی یک ساعت قبل از پرواز به آمریکا
کد خبر : 1797199
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هوادار اسکاتلندی، مایکل رایت، تنها یک ساعت قبل از پروازش به ایالات متحده متوجه شد که مجوز سفرش لغو شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از آر‌ ام‌ سی اسپورت فوتبال، در حالی که رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از روز پنج‌شنبه با بازی افتتاحیه بین مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز می‌شود، برخی از هواداران از نقاط مختلف جهان به سمت آمریکای شمالی در حال سفر هستند تا از نزدیک شاهد رقابت‌های تیم ملی کشورشان باشند. مایکل رایت، هوادار اسکاتلندی، در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی اعلام کرد که تنها یک ساعت قبل از پروازش به آمریکا متوجه لغو مجوز سفرش شده است. او قرار بود به همراه برادرش به مناسبت سی‌امین سالگرد تولدش به آمریکا سفر کند و از تیم ملی اسکاتلند در بازی‌های مقابل مراکش و هایتی حمایت کند.

رایت توضیح داد که وضعیت ویزای او از «تأیید شده» به «در انتظار» و سپس به «سفر غیرمجاز» تغییر کرده است. او با ابراز نارضایتی از این تصمیم، گفت که هیچ دلیلی برای لغو سفرش از سوی مقامات آمریکایی ارائه نشده و برادرش توانسته است به سفر ادامه دهد. او همچنین اشاره کرد که سفرش در ابتدا توسط مقامات آمریکایی تأیید شده بود و از این رو نمی‌فهمد چرا دوباره این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

این تنها مورد نیست و چندین هوادار دیگر نیز گزارش داده‌اند که مجوز سفرشان بدون دلیل مشخصی لغو شده است. همچنین، داور سومالیایی، عمر آرتان، نیز با وجود عنوان بهترین داور آفریقا، مجوز سفرش به آمریکا لغو شده و نمی‌تواند در این رقابت‌ها قضاوت کند.

جان سوینی، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرد که با مقامات آمریکایی در این زمینه تماس گرفته و قول داده است که «تمام تلاش خود را برای کمک به افراد مربوطه انجام دهد.» او همچنین از مقامات خواسته است تا امیدوار باشند که این مشکل حل شود تا هواداران اسکاتلندی متضرر نشوند.

مایکل رایت که به شدت از این تغییر ناگهانی متأثر شده، در این باره گفت: «ما در مورد چهار هزار و پانصد تا پنج هزار پوند (پنج هزار و دویست و پانزده تا پنج هزار و هفتصد و نود و چهار یورو) صحبت می‌کنیم و تنها چیزی که برای آن می‌توانم پولم را پس بگیرم، بلیت‌های بازی است. اما در این مرحله، حتی نمی‌خواهم پولم را پس بگیرم؛ احتمالاً فقط آن‌ها را می‌دهم.»

 

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