فرانسه به بوستون رسید؛ مکزیک در آستانه بازی افتتاحیه تحت فشار
تیم ملی فوتبال فرانسه به منظور آمادهسازی برای مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ به بوستون سفر کرد، در حالی که مکزیک با چالشهای امنیتی و اجتماعی پیش از بازی افتتاحیه خود روبهرو است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال فرانسه در مرکز تمرینی دانشگاه بنتلی در والتهم، نزدیک بوستون، به تمرین خواهد پرداخت. این در حالی است که نگرانیها درباره گرما و شرایط جوی در این دوره از مسابقات وجود دارد.
مکزیک به عنوان میزبان بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ ، روز پنجشنبه به مصاف آفریقای جنوبی خواهد رفت. در آستانه این بازی، کشور مکزیک با یک جنبش اجتماعی بزرگ مواجه است و در حالی که رئیسجمهور کلودیا شینباوم به نظر آرام میرسد، نیروهای نظامی برای تقویت امنیت در این رویداد مهم به کار گرفته شدهاند.
برنامه امنیتی بیسابقهای به نام «ککولکان» برای مقابله با تنشهای اجتماعی و خطرات امنیتی ناشی از کارتلها در حال اجراست. این برنامه شامل استقرار نیروهای پلیس و نظامی در اطراف نقاط کلیدی شهر مکزیکوسیتی از جمله مجسمه «فرشته استقلال» و هتلهای بزرگ است.
در همین حال، رئیسجمهور مکزیک در کنفرانس خبری روز چهارشنبه، با اطمینان از کنترل وضعیت اجتماعی، گفت: «همه چیز تحت کنترل است» تا نگرانیها را در آستانه مسابقات کاهش دهد.
در ادامه، پس از تظاهرات اخیر در مکزیکوسیتی، مذاکراتی بین دولت و اتحادیه معلمان (سیانتیای) در حال انجام است تا به تنشها پایان دهند. این اتحادیه خواستار افزایش حقوق و لغو اصلاحات بازنشستگی سال ۲۰۰۷ است.
از سوی دیگر، رئیس حقوق بشر سازمان ملل نیز خواستار بازنگری در سیاستهای مهاجرتی ایالات متحده در آستانه جام جهانی شده و تأکید کرده که این سیاستها باید به حقوق بشر و کرامت انسانی احترام بگذارد.
تیم ملی فرانسه با پرواز بیصفر پنج سه دو از فرودگاه بورژه به سمت بوستون حرکت کرده و در حال حاضر در حال آمادهسازی برای مسابقات است. در این میان، اعضای تیم از آخرین روزهای استراحت خود پیش از شروع رقابتها بهرهبرداری کرده و برخی از بازیکنان به دیدار خانوادههای خود رفتهاند.