اورتون ملزم به پرداخت ۳۵ میلیون پوند به برنلی شد

به گزارش ایلنا، اورتون به دلیل نقض قوانین مالی لیگ برتر در فصل ۲۰۲۱-۲۲، ملزم به پرداخت این مبلغ به برنلی شده است. این پرونده که توسط یک کمیسیون لیگ برتر بررسی شده، به نقض قوانین سود و پایداری (PSR) در یک دوره سه ساله مربوط می‌شود. برنلی ادعا کرده است که این نقض بر شانس آن‌ها برای ماندن در لیگ برتر تأثیر گذاشته و خواستار جبران خسارت ناشی از سقوط به دسته پایین‌تر شده است.

کمیسیون به برنلی ۲۶ میلیون پوند به عنوان خسارت و ۹ میلیون پوند به عنوان بهره پرداخت کرده است. اورتون به این حکم اعتراض کرده و منابع خبری اعلام کرده‌اند که این باشگاه قصد دارد به‌طور جدی و کامل به این حکم اعتراض کند. در بیانیه‌ای، اورتون اعلام کرد که "به‌طور واضح بر این باور است که این حکم از نظر قانونی و واقعی به شدت ناقص است".

این بیانیه ادامه می‌دهد: "این حکم یک پیش‌فرض خطرناک و غیرقابل اجرا برای فوتبال انگلیس ایجاد می‌کند، زیرا بر اساس اصولی بنا شده که یک باشگاه می‌تواند در هر نقطه از سال مالی در نقض قوانین مالی باشد." اورتون همچنین معتقد است که حکم کمیسیون، شواهد واضحی که توسط وکلای آن ارائه شده را به اشتباه تفسیر کرده و بر این باور است که اعتراض آن‌ها موفق خواهد بود.

دو باشگاه شواهدی از کارشناسان ارائه کردند تا تأثیر هزینه‌های اضافی بر امتیاز اورتون را شبیه‌سازی کنند. کمیسیون اعلام کرد که شواهد برنلی، که پیش‌بینی می‌کرد اورتون بین ۳.۸۵ تا ۷.۱۳ امتیاز بیشتر کسب کند، "قانع‌کننده‌تر" بوده است. این کمیسیون افزود که "بر اساس توازن احتمالات، نقض قوانین PSR توسط اورتون باعث سقوط برنلی به دسته پایین‌تر شده است".

هرگونه پرداخت جبران خسارت تأثیری بر حساب‌های PSR اورتون در دوره جاری نخواهد داشت. اورتون در نوامبر ۲۰۲۳ به دلیل نقض قوانین مالی، ۱۰ امتیاز از آن‌ها کسر شد که این مقدار در اعتراض به ۶ امتیاز کاهش یافت و در جدول لیگ ۲۰۲۳-۲۴ اعمال شد. این پرونده بر اساس این استدلال متمرکز است که اگر امتیازات در فصل ۲۰۲۱-۲۲ کسر می‌شد، برنلی شانس بیشتری برای جلوگیری از سقوط داشت.

اورتون در فصل ۲۰۲۱-۲۲ با ۳۹ امتیاز در رده شانزدهم قرار گرفت و لیدز با ۳۸ امتیاز در رده هفدهم و برنلی با ۳۵ امتیاز در رده هجدهم قرار داشت. گزارش‌ها حاکی از آن است که لیدز در سپتامبر ۲۰۲۵ با اورتون به توافقی دست یافته است. به دلیل پیچیدگی‌های دوره حسابداری که تا پایان ژوئن ادامه دارد، لیگ برتر نمی‌تواند کسر امتیازها را در فصل وقوع تخلف اعمال کند.

اما قوانین لیگ برتر به باشگاه‌ها اجازه می‌دهد که در صورت نقض قوانین و ایجاد خسارت، علیه سایر اعضا درخواست جبران خسارت کنند. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر اینکه لسترسیتی، ناتینگهام فارست و ساوتهمپتون نیز به دنبال اقدام قانونی هستند، منتشر شده است. این حکم می‌تواند برای چلسی که به دلیل پرداخت‌های مخفی ۱۰ میلیون پوند جریمه شده، پیامدهایی داشته باشد.

اورتون از تصمیم کمیسیون برای اعطای این درخواست جبران خسارت به برنلی شگفت‌زده شده و احساس می‌کند که این حکم ناعادلانه و به شدت بیش از حد است. در حالی که این تخلفات در زمان مالکیت سابق فرهاد مشیری رخ داده، گروه فریدکین اکنون باید مبلغ قابل توجهی را برای این ادعا پرداخت کند. با این حال، به نظر می‌رسد این حکم تأثیری بر برنامه‌های نقل و انتقالات فعلی مالکیت جدید نخواهد داشت و ممکن است آن‌ها را برای پیشرفت اورتون و بازگشت به بالاترین سطوح لیگ برتر تشویق کند.

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