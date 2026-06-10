به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، عمر آرتان، داور ۳۴ ساله و برنده عنوان داور سال آفریقا در سال ۲۰۲۵، قرار بود نخستین داور سومالیایی باشد که در مسابقات جام جهانی قضاوت می‌کند، اما روز دوشنبه در فرودگاه بین‌المللی میامی با وجود داشتن پاسپورت دیپلماتیک و ویزای یک بار ورود، از ورود به آمریکا منع شد.

سومالی یکی از ۱۲ کشوری است که تحت ممنوعیت سفر رئیس‌جمهور پیشین دونالد ترامپ قرار دارد. آرتان روز چهارشنبه به سومالی بازگشت. یک منبع از دولت ترامپ گفت: "این فرد در تلاش برای ورود به ایالات متحده بود. پس از بررسی‌های بیشتر توسط گمرک و حفاظت مرزی، اطلاعات منفی، از جمله ارتباط با اعضای مظنون به سازمان‌های تروریستی، کشف شد که او را از ورود به ایالات متحده طبق قانون مهاجرت و تابعیت (INA) غیرقابل قبول می‌سازد."

این منبع افزود: "دولت ترامپ اجازه نخواهد داد که هیچ تهدید امنیتی وارد کشور ما شود - تمام." بی‌بی‌سی اسپورت با آرتان تماس گرفت، او به نیویورک تایمز گفت که توسط مقامات مرزی درباره ارتباطش با گروه شبه‌نظامی الشباب مورد سوال قرار گرفته و به آنها گفته که هیچ اطلاعی درباره این گروه ندارد.

هنگامی که آرتان در فرودگاه بین‌المللی عدن عده در موگادیشو فرود آمد، مورد استقبال مقامات دولتی و نمایندگان فدراسیون فوتبال سومالی و همچنین داوران و ساکنان محلی قرار گرفت و سپس با حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور سومالی در کاخ ریاست‌جمهوری دیدار کرد. او انتظار می‌رود که در یک رویداد عمومی در استادیوم موگادیشو در بعدازظهر چهارشنبه شرکت کند و مسابقه‌ای بین تیم‌های هیگان و دکاده را تماشا کند.

آرتان در یک بیانیه کوتاه به رسانه‌ها در فرودگاه گفت که عزم راسخی برای قضاوت در جام جهانی ۲۰۳۰ دارد، اما از خبرنگاران سوالی نپرسید. او گفت: "می‌خواهم از مقامات، وزرا، نمایندگان مجلس و همه تشکر کنم. می‌خواهم از کشور و مردم خود به خاطر حمایتشان تشکر کنم. تشویقی که اینجا دریافت کردم، می‌دانم که در خارج از فرودگاه نیز حمایت بیشتری دریافت خواهم کرد."

آرتان که از سال ۲۰۱۸ داور فیفا بوده، عنوان داور سال کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) را در سال ۲۰۲۵ به دست آورده بود و یکی از ۵۲ داوری بود که برای جام جهانی انتخاب شده بود. اما "رویای" او در تلاش برای سفر به پایگاه داوران در فلوریدا به پایان رسید. او به نیویورک تایمز گفت که با یک مصاحبه ۱۱ ساعته مهاجرت مواجه شده و چندین ساعت در بازداشت بوده است قبل از اینکه به پروازی به استانبول، ترکیه منتقل شود.

اندرو جیولیانی، که رهبری گروه ویژه کاخ سفید برای جام جهانی را بر عهده دارد، در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت: "در حالی که نمی‌توانم درباره اطلاعات منفی صحبت کنم، می‌توانم بگویم که این تصمیم گمرک و حفاظت مرزی درست بود و من از این تصمیم حمایت می‌کنم."

آرتان در بازگشت به خانه از جوانان سومالی خواست که در برابر این رفتار ناامید نشوند و گفت: "بیایید همه به دفاع از افتخار سومالی بپردازیم. ما همه به سومالی تعلق داریم، چه خوب و چه بد. آن پرچم و پاسپورت متعلق به ماست - بیایید از آن دفاع کنیم."

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