به گزارش ایلنا، نماینده او، رافائلا پیمیئنتا، مدیر برنامه‌های ستاره‌های بزرگ فوتبال از جمله ارلینگ هالند است. مورا که به تازگی قرارداد سه ساله‌ای با باشگاه خود، خولوس تیخوانا، امضا کرده، به جمع بازیکنان مورد توجه باشگاه‌های بزرگ دنیا از جمله رئال مادرید پیوسته است.

مورا از ۱۶ سالگی به تیم ملی مکزیک دعوت شده و به عنوان جوان‌ترین بازیکن در تاریخ این تیم به میدان رفته است. او همچنین جوان‌ترین گلزن لیگ خود و اولین بازیکن تاریخ است که در سن ۱۶ سالگی و ۲۶۵ روزگی به قهرمانی در یک تورنمنت بین‌المللی بزرگ، یعنی جام طلایی کونکاکاف، دست یافته است.

این بازیکن جوان در صورت حضور در اولین بازی جام جهانی، با ۱۷ سال و ۲۴۰ روز سن، به رکورد جوان‌ترین گلزن تاریخ جام جهانی که در اختیار پله است، نزدیک خواهد شد. پله در سال ۱۹۵۸ در سن ۱۷ سال و ۲۳۹ روز گلزنی کرده است.

مورا فوتبال را از ۴ سالگی در مدرسه فوتبال جاگوارس چیاپاس که پدرش آن را مدیریت می‌کرد، آغاز کرد. او در آن سن نیز استعداد فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌داد و پدرش به او ترفندهایی را آموزش می‌داد تا در حین گلزنی سرگرم شود. پدرش در سال ۲۰۰۳ با زدن گلی که مانع از سقوط تیم جاگوارس شد، در چیاپاس به شهرت رسید.

هم‌تیمی‌های مورا به او لقب «بمب‌افکن» داده‌اند زیرا او همیشه در لحظات حساس گلزنی می‌کند. همچنین، علاقه پدرش به هوجو سانچز باعث شده تا مورا گل‌هایش را با حرکات آکروباتیک مشابه این مهاجم افسانه‌ای جشن بگیرد.

با توجه به اینکه جاگوارس در لیگ برتر حضور ندارد، مورا به تیخوانا منتقل شده تا به پیشرفت خود ادامه دهد و تحصیلاتش را نیز فراموش نکند. او به خوبی می‌داند که باید در امتحاناتش موفق باشد و بین شکستن رکوردها با تیم ملی و ادامه تحصیل تعادل برقرار کند.

توانایی‌های سازماندهی، ایجاد بازی، ارسال پاس‌های دقیق و اتصال خطوط به همراه قدرت گلزنی او، باعث شده تا سرمربی تیم ملی مکزیک از همان ابتدا تصمیم بگیرد که مورا بخشی از تیمش در جام جهانی باشد. اما در یک تبلیغ تلویزیونی که توسط برند معروف آبجو مکزیکی «کروناس» برای معرفی ستاره‌های جام جهانی تهیه شده بود، نام او به دلیل سن کمش، به عنوان یک فرد زیر سن قانونی، ذکر نشده بود.

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