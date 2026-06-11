به گزارش ایلنا، مک‌تومینای در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی اسپورت اظهار داشت: "عدم تمایل به توقف در مواقع سخت، یکی از مهم‌ترین نکات در فوتبال است." او به شخصیت مایکل جوردن، ستاره سابق NBA اشاره می‌کند و می‌گوید: "او یک بار گفت که هر زمان کسی به استادیوم می‌آید، ممکن است برای اولین بار باشد. بنابراین اگر شما بهترین عملکرد خود را ارائه ندهید، یک هوادار جوان ممکن است برود و بگوید 'او خیلی خوب نبود'."

این هافبک اسکاتلندی در تمرینات به عنوان یک مربی و همچنین یک معلم سخت‌گیر برای بازیکنان جوان‌تر تیم، مانند تایler فلتچر و فینلی کورتیس، عمل می‌کند. او می‌گوید: "من سخت‌گیر و نسبت به برخی از آن‌ها جدی هستم. درست زندگی کردن خارج از زمین احتمالاً مهم‌تر از آنچه در زمین انجام می‌دهید، است زیرا می‌توانید با کارهایی که خارج از زمین انجام می‌دهید، کل حرفه‌تان را نابود کنید."

مک‌تومینای در مورد دوران جوانی‌اش در منچستریونایتد می‌گوید که از سن پنج سالگی به این باشگاه پیوسته و با چالش‌های زیادی روبرو بوده است. او در فصل اول خود در فوتبال زیر ۱۸ سال، به سختی دو ساعت بازی رقابتی را تجربه کرد و در فصل اول خود در تیم زیر ۲۱ سال، تنها در دو بازی از ۲۲ بازی به میدان رفت.

او در ادامه به دوران مربیگری ژوزه مورینیو اشاره می‌کند و می‌گوید: "مورینیو به من زنگ زد چون با مایکل کریرک و اشلی یانگ بحث می‌کردم. او به من گفت که 'کی هستی؟ تو هنوز هیچ کاری نکرده‌ای' و من فکر کردم که کارم در یونایتد تمام شده است."

مک‌تومینای در می ۲۰۱۷ اولین بازی خود را برای تیم بزرگسالان انجام داد و در مارس ۲۰۱۸ به تیم ملی اسکاتلند دعوت شد. او در دوران مربیگری اولی گونار سولسکایر به عنوان یک بازیکن کلیدی شناخته شد و در فصل‌های بعدی به عنوان یکی از بهترین هافبک‌های اروپا مطرح شد.

اکنون مک‌تومینای به عنوان ستاره تیم ملی اسکاتلند شناخته می‌شود و در سه فصل اخیر ۱۳، ۱۶ و ۱۷ گل به ثمر رسانده است. او با ۷۰ بازی ملی در چندین پست مختلف بازی کرده و اکنون در بهترین وضعیت خود قرار دارد.

استیون نایسمیت، دستیار فعلی سرمربی اسکاتلند، درباره او می‌گوید: "او می‌تواند با ظرافت در زمین حرکت کند و به عنوان یک ورزشکار فوق‌العاده شناخته می‌شود."

مک‌تومینای اکنون به عنوان یک بازیکن با شخصیت و اجتماعی شناخته می‌شود و امیدوار است که در بازی‌های آینده تیم ملی اسکاتلند، همچنان لبخند بر لب داشته باشد.

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