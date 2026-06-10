بلژیک نفس راحت کشید: دوکو میرسد
ستاره تند و تیز شیاطین سرخ مشکلی برای همراهی تیمش در جام جهانی 2026 ندارد.
جرمی دوکو در جریان تمرین اخیر تیم ملی بلژیک در سیاتل و پیش از پایان جلسه تمرینی، راهی رختکن شد تا تحت مراقبت کادر پزشکی قرار بگیرد. همین موضوع باعث شد رسانههای بلژیکی از احتمال مصدومیت این بازیکن و تأثیر آن بر دیدار نخست این تیم مقابل مصر خبر بدهند.
با این حال، کونی دی وینتر، مدافع تیم ملی بلژیک در نشست خبری امروز درباره وضعیت همتیمیاش توضیح داد: «درباره دوکو اتفاق خاصی رخ نداده است. او مصدوم نیست. رابطه بسیار خوبی با او دارم و سالهاست یکدیگر را میشناسیم. او مثل برادر من است.»
دی وینتر همچنین تاکید کرد که نگرانی جدی درباره شرایط این وینگر 24 ساله وجود ندارد و گفت: «درست است که او به یکی از مهرههای کلیدی بلژیک تبدیل شده، اما به کادر پزشکی تیم اعتماد کامل داریم و به نظر میرسید مشکلش چندان جدی نباشد.»
دوکو که یکی از خطرناکترین بازیکنان هجومی بلژیک محسوب میشود، احتمالا به زودی به تمرینات گروهی بازخواهد گشت و انتظار میرود در دیدار نخست تیمش برابر مصر در مرحله گروهی جام جهانی 2026 مشکلی برای حضور در میدان نداشته باشد و پس از آن هم مقابل ایران و نیوزیلند قرار بگیرد.