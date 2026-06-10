به گزارش ایلنا، در هفته‌های اخیر، رافا لیائو با چالش‌های زیادی روبرو بوده است. این وضعیت پس از عدم صعود میلان به لیگ قهرمانان اروپا در آخرین روز مسابقات ایجاد شد. چند روز بعد، او در یک مصاحبه به طور ضمنی از جدایی‌اش از میلان خبر داد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که باشگاه میلان با تغییرات مدیریتی گسترده‌ای روبرو شده و این موضوع بر روی تیم نیز تأثیر گذاشته است.

لیائو به انتقاد از باشگاه پرداخت و گفت که برای ماه‌ها در حالی که مصدوم بوده، بازی کرده است. او در عین اعلام کرد که خود را به لیگ برتر انگلیس پیشنهاد داده است.

لیائو همچنین ممکن است اولین بازی خود در جام جهانی را به دلیل مصدومیتی که در یکی از بازی‌های دوستانه قبل از جام جهانی به دست آورده، از دست بدهد. او در مصاحبه‌ای با Rtp گفت: "من به آنچه می‌خواستم با میلان دست یافتم. در فوتبال هیچ‌گاه نمی‌توان گفت که چه پیش خواهد آمد، اما اگر جدایی‌ام اتفاق بیفتد، با رضایت و خرسندی می‌روم، زیرا به باشگاه کمک کردم تا به جایی که شایسته‌اش است، برسد."

این بازیکن در ادامه به بهترین مربی خود اشاره کرد و گفت: "می‌خواستم بیشتر تحت هدایت خورخه ژسوس باشم، او مربی‌ای بود که روی من سرمایه‌گذاری کرد. به نظرم، بعد از استفانو پیولی او بهترین مربی‌ای است که تا به حال داشته‌ام."

لیائو همچنین درباره خانواده و جام جهانی صحبت کرد و گفت: "خدا به من این هدیه را داده که در سطح خوبی بازی کنم و به خانواده‌ام کمک کنم. برنده شدن در جام جهانی به نظرم آرزوی هر بازیکنی است. هیچ چیز مهم‌تر از برنده شدن در یک رقابت بزرگ مانند جام جهانی نیست." او همچنین به کریستیانو رونالدو اشاره کرد و گفت: "او یک الگو است و همیشه خواهد بود. بازی کردن با او فوق‌العاده است."

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