نستا به عنوان سرمربی جدید آولینو معرفی شد

به گزارش ایلنا، نستا در کنفرانس مطبوعاتی خود با صراحت به بیان انگیزه‌هایش برای پذیرش این پیشنهاد پرداخت و به بررسی ایده‌های فوتبالی، مدیریت گروه و اهداف باشگاه پرداخت. در کنار او، مدیر ورزشی، ماریو آیلو و رئیس باشگاه آنجلو آنتونیو داگستینو حضور داشتند.

نستا در ابتدای کنفرانس مطبوعاتی گفت: "از خانواده داگستینو و مدیر آیلو به خاطر انتخابم تشکر می‌کنم. بلافاصله متوجه شدم که این تیم می‌خواهد کارها را به درستی انجام دهد." او همچنین به امکانات باشگاه اشاره کرد و گفت: "همه چیز اینجا وجود دارد. ما دفتر، سالن ورزشی و زمین داریم. من هیچ چیزی نمی‌خواهم جز چند بازیکن." نستا در مورد تجربیاتش از مربیانش گفت: "آنچلوتی همیشه با من خوب رفتار کرده و من هم همیشه سعی کرده‌ام برای او بهترین کار را انجام دهم. همین را می‌توانم درباره اریکسون هم بگویم. آنها به من یاد دادند که با مردم خوب رفتار کنم."

نستا درباره مدیریت گروه گفت: "این موضوع بسیار مهم است زیرا نسل من با سختی‌ها بزرگ شده است و امروز این روش‌ها جواب نمی‌دهد. بازیکنان باید هدایت شوند، درک شوند و در صورت لزوم تنبیه شوند. باید صبر داشته باشیم تا جوانان را مدیریت کنیم. من به روابط انسانی اعتقاد دارم و همیشه بهترین خود را به مربیانم داده‌ام چون همیشه با من خوب رفتار شده است."

او همچنین درباره چالش‌های سری B گفت: "سری B بسیار دشوار است. همه چیز برعکس است. باید همیشه آماده باشیم. سال گذشته اولین سال پس از مدت‌ها بود و شور و شوق وجود داشت. امسال باید خود را تثبیت کنیم." نستا در مورد تماس آولینو در فوریه گفت: "من برای شروع دوباره آماده نبودم. با سقوط مونزا رنج کشیدم و این برایم سنگین بود. در واقع، من حتی سایر پیشنهادات را هم رد کردم."

نستا در مورد پروژه جوانان و آولینو گفت: "من همیشه به این موضوع توجه دارم. همچنین، این عالی خواهد بود که یک جوان از تیم جوانان را به تیم اصلی بیاوریم. در یک تیم به ترکیب مناسبی نیاز داریم، با ۴-۵ بازیکن بزرگ و قوی و جوانانی که بتوانند تیم را به جلو ببرند." او همچنین به اهمیت حمایت از باشگاه و رشد آن اشاره کرد و گفت: "این من را متقاعد کرد."

در پایان، نستا بر این نکته تأکید کرد که می‌خواهد به عنوان یک مربی قضاوت شود و نه به عنوان یک بازیکن سابق: "گذشته من به عنوان یک بازیکن نباید بار اضافی باشد. اکنون یک فصل جدید است و من هیچ میانبری انتخاب نکرده‌ام. من اینجا هستم تا خودم را به چالش بکشم."

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