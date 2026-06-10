به گزارش ایلنا، در حالی که تنها 24 ساعت به آغاز جام جهانی 2026 باقی مانده است، این رویداد بزرگ به عنوان آخرین فرصت برای ستاره‌های فوتبال به شمار می‌رود تا با ارائه نمایش‌های درخشان، هواداران خود را شاد کنند. برای لیونل مسی، این جام جهانی، همان‌طور که چهار سال پیش در قطر تجربه کرد، به معنای وداعی بزرگ خواهد بود.

مسی، که اکنون در تیم اینتر میامی بازی می‌کند، به همراه تیم ملی آرژانتین به دنبال تکرار موفقیت‌ها و قهرمانی در این مسابقات است.

لئو به عنوان کاپیتان تیم ملی آرژانتین، الهام‌بخش بسیاری از آهنگ‌ها بوده است که به افتخار او ساخته شده‌اند. در روزهای اخیر، یک هوادار پرشور آرژانتینی به نام آگوستین دیاز پریرا، آهنگی احساسی به نام "Gracias capitán" (متشکرم کاپیتان) را به مسی تقدیم کرده است. این آهنگ به خاطر تمام شادی‌هایی که مسی به هواداران آرژانتینی هدیه داده، به شدت مورد توجه قرار گرفته و به سرعت در حال وایرال شدن است.

این آهنگ به نوعی بازسازی از آهنگ معروف "Sará perche ti amo" اثر ریچی و پووری است. در بخشی از متن آهنگ آمده است: "چگونه ممکن است که هیچ‌کس برای مسی آهنگی نساخته باشد با توجه به تمام آنچه که به ما داده. در آخرین جام جهانی‌اش، آیا قرار نیست برای او آهنگی بسازیم؟ لیونل مسی، ما آرژانتینی‌ها اینجا به تو سلام می‌کنیم. بسیار متشکریم برای همه چیز و برای تمام آن جام‌ها و این سال‌ها. هرگز از حمایت تو دست نخواهیم کشید و هرگز آن شب در لوسیل را فراموش نخواهیم کرد. چقدر دلمان برایت تنگ خواهد شد، بسیار متشکریم کاپیتان، زیرا به تمام آرژانتین شادی بخشیدی و ما را بسیار خوشحال کردی."

انتهای پیام/